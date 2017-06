La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/jun/2017 La Voz del águila:

Uno de los mensajes más chocantes ha sido el que la Santa Madre ha dado en La Salette. La iglesia católica ha tenido el coraje de anunciarlo públicamente aún cuando al hacerlo habla en contra de sí misma. Además los anuncios de grandes catástrofes pueden generar siempre el miedo y el descreo y la fuga de fieles en masa. Sin embargo ha ocurrido todo lo contrario, al ser fiel al anuncio, ha mostrado intención de ser recta y más gente la ha apoyado desde entonces. En La Salette se anuncia el cumplimiento de las profecías que dio Cristo sobre su retorno a la tierra. Más tarde en 1917 en Fátima, y posteriormente en 1989 con la estigmatización de Giorgio Bongiovanni este concepto quedo reafirmado: los tiempos han llegado. Leamos el mensaje tan esperado. En 1846, se le aparece la Virgen María a dos humildes pastorcitos, Melanie Calvat y Maximin Giraud, estos niños, se asombran al ver un globo luminoso que baja del cielo del cual se manifiesta la Santa Madre, quien los saluda hablándoles con mucha preocupación y llorando todo el tiempo. Ellos se encontraban en los Alpes franceses al momento de la aparición, pero como tenían una escasa formación religiosa no la reconocieron como la Virgen en un primer momento, sino como una bella señora adornada de luz, rosas y con ropa similar a de las campesinas del lugar. Una vez más la Madre de Dios se presenta con advertencias, mensajes y profecías que van a acontecer si el hombre no se arrepiente de sus horribles actos. Los mensajes más importantes que le da la Virgen a Melanie son los siguientes: Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. ¡Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo! Cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Todo orden y toda justicia serán pisoteados; sólo se verán homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. Los gobiernos tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Los justos sufrirán mucho; sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el Cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus enemigos sean ejecutados. La tierra será golpeada por toda clase de plagas, habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los diez reyes del anticristo, que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo, tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. Las estaciones se alterarán, la tierra sólo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna sólo reflejará una débil luz rojiza; el agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas, ciudades, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros con tal vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La Iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación. Pero he aquí a Enoch y Elías llenos del Espíritu de Dios; ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas; harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países; se oirán voces en los aires, los hombres se darán de golpes con su cabeza en los muros; llamarán a la muerte y, por otro lado, la muerte hará su suplicio, la sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos Dios se dejará doblegar; Enoch y Elías serán matados; Roma pagana desaparecerá; el fuego del cielo caerá y consumirá tres ciudades; todo el universo será sacudido de terror, y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. Es el momento; el sol se oscurece; sólo la fe vivirá. He aquí el tiempo; el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo; será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la tierra, que desde hace tres días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado: Dios será servido y glorificado. 