Simón Marziali sigue reclamando. Una solución alternativa En los últimos días apareció una posible solución alternativa que sería que el municipio abra otra calle que también está prevista en los planos pero que nunca se construyó, y que llega al terreno en cuestión desde los fondos, sin cruzar por el terreno del vecino que puso la tranquera. Como esta calle no es reclamada por nadie, solo habría que mandar las máquinas del municipio para que la hagan transitable. Toda esta intrincada situación seguramente tiene una explicación perfectamente clara y atendible. Pero ningún funcionario del municipio accedió a la requisitoria periodística de La Auténtica Defensa de manera oficial, a pesar de los llamados, y mensajes reiterados. Hace años, una calle pública fue cerrada por un vecino con una tranquera. A pesar de los reclamos, y sin impedimento legal alguno, el municipio no procede a la apertura de la calle. Simón Marziali tuvo el sueño que tuvieron muchos recién llegados a Los Cardales. Vino, se enamoró del lugar y al instante imaginó su casa donde ver crecer a su familia, en medio de la naturaleza y la paz. Con esfuerzo compró el terreno y de a poco empezó a planificar la construcción de su casa. Hasta que un dia no pudo entrar mas a su terreno porque un vecino puso una tranquera en la calle pública por la que se ingresaba al lote. La misma sale de Juan B. Justo y está identificada catastralmente como "Calle 3". Ahí empezó el peregrinar de Simón, pidiendo y reclamando la apertura de la calle para acceder a su propiedad. En estos años habló con el intendente, con el delegado municipal, con varios funcionarios, con el cura del pueblo, y con muchos concejales. Hasta le escribió una carta al presidente Macri que fue respondida por la gobernación bonaerense, donde le decían que iban a averiguar la situación. Hasta el momento nada de eso funcionó y la tranquera sigue en su lugar impidiendo el paso. En estos años Simón no pudo construir su casa porque no puede entrar a su terreno. A pesar de haber hecho todos los trámites, perdió un Plan Procrear que tenía adjudicado porque no pudo iniciar la obra. La decepción y la sensación de abandono lo abruma, y a pesar de todo no pierde las esperanzas. Un conflicto que nadie explica Desde lo legal nadie da un motivo concreto por el cual no se pueda abrir la calle. El Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en el año 2015, sancionó una ordenanza que establece la apertura de la calle, que existe en los planos del Registro de la Propiedad Inmueble Provincial desde el año 1917. Por su parte, la Asesoría Genral de Gobierno dictaminó favorablemente en noviembre de 2016, y estableció los pasos que debe seguir el gobierno municipal para la apertura de la calle: primero el Concejo Deliberante debe declarar el interés público y autorizar al al ejecutivo a liberar la traza. Luego se debe notificar al vecino que se opone a la apertura. Finalmente, y sin mas trámite, se debe abrir la calle. Si es necesario con auxilio de la fuerza pública. Pero a pesar de todo, nada sucede, y Simón Marziali sigue penando y contando a quien esté dispuesto a escucharlo la situación. Y quizás sea eso lo que marque la diferencia, porque en las últimas semanas la tranquera de Simón se ha convertido en tema de discusión en las redes sociales, y el debate entre los vecinos está tomando un cariz cada vez mas público. Aparentemente esto ha generado cierta inquietud en algún despacho municipal, desde donde se estaría presionando para resolver el conflicto. Además, y como última novedad, el Concejo Deliberante volvió a hacerse eco del tema gracias a la presentación de un pedido de informes de los concejales Venturino y Gigena, en el que se reclama al gobierno municipal informe los motivos de la falta de apertura, y cual será la actitud a tomar en definitiva. "No entiendo porqué no abren la calle y nadie me informa nada. En estos últimos meses varios funcionarios me han dicho que ya está todo listo, que en cualquier momento abren la calle, pero no pasa nada. Nadie me da una explicación precisa, y yo no entiendo el motivo de tanto silencio" dice Marziali harto de la situación. "Todo es muy raro, hay muchos rumores y comentarios, pero en concreto yo no sé qué es lo que sucede. Yo solo quiero entrar a mi terreno y construir mi casa".

No es la entrada a un campo privado, es una calle pública cerrada con una tranquera.





En 2015 el HCD ordenó la apertura de la calle.

La tranquera de la discordia

