Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra carrera del campeonato este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. Televisa Fox Sport. ROTURA: No fue el mejor fin de semana para Pablo Savastano en la Clase Dos de Alma en la carrera de Concepción del Uruguay donde la rotura del motor lo dejó sin chances para largar la final al provocar dicha rotura en la vuelta previa. PRESENTE: La reparación de dicho motor se hará de a poco confirmó el piloto pero en la próxima en el autódromo capitalino a fin de este mes Pablo Savastano aseguró que estarán presente con el motor de Andrés Coronel que además como es carrera con píloto invitado compartirán el mismo auto. POSIBILIDAD: Cristian Falivene posee un chasis para el Regional el cual parece que por el momento no piensa utilizar aunque esté listo para correr y no está en su mente. La posibilidad de poderlo alquilar si bien hubo una oferta para tal emprendimiento donde no se aceptó y solo la decisión de Pertozzi su compañero de equipo puede llegar a correr dicho auto. RALLY: Por otra carrera del campeonato mundial se está realizando el Gran Premio de Italia que finaliza en el día de hoy. ACCIDENTE: Todo venía bien en la carrera de Baradero en los chasis del regional en la última presentación para Gastón Fernandez pero un accidente por delante con seis autos involucrados lo llevaron a irse de pista y perdió todo lo bueno cosechado hasta allí. AVANZAR: Para su tranquilidad el auto de Fernandez se golpeó poco y ya se trabaja para la próxima pensando que se mejoró mucho y a decir del piloto local se avanzó en el chasis y se mostró lo competitivo que se deseaba. SOSPECHAS: La cuestión es saber quien tuvo el atrevimieno de ingresar al box del equipo y se llevó lo que no era suyo dejando sin caja de herramientas a los dos autos de Alma que corrieron en la última de Concepción del Uruguay. Hay pistas y sospechas claras de poder saber quien fue el autor intelectual de tal actitud desleal y en los próximos días puede haber novedades que dejarían mal parado a un conocido de la categoría. SUPER TC 2000: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Terma de Rio Hondo para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". CARRERA: Como ya lo habíamos adelantado en esta sección se viene la carrera de Karting en Campana y las negociaciones están muy avanzadas y solo resta ahora poner fecha para tal emprendimiento en el cual podrán participar todos aquellos que deseen pasar un día de entretenimiento y con ganas de divertirse. EVENTO: En la organización de este evento para el mundo del karting está el club del Primer Auto Argentino que le pone la seriedad que este evento requiere para desarrollar una carrera en la ciudad de Campana. SUMARSE: Sigue estando de moda en nuestra ciudad comprar o armar cupecita del TC del ayer por esto ya están terminando otra de ellas para sumarse a las que hoy ya tenemos en actividad. Próximamente se presentará en sociedad, almuerzo de por medio, para todos los que colaboraron. TC MOURAS: Nueva visita de la categoría al autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del presente campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ACEPTAR: Aunque hubo una nueva propuesta para sumarse al TC Pista Mouras por parte de un equipo Juan Carlos Bava no aceptó tal ofrecimiento al poner en claro que el automovilismo no será parte de su vida en esta temporada. DETALLES: Los amigos y componentes del equipo quieren que su piloto comience a correr en la categoría y Gonzalo Conti se muestra entusiasmado pero faltan detalles para poder verlo en acción. El tema es que el robusto piloto local se decida. Arranca o no arranca?! ASEGURAR: Lo que lo conocen aseguran que Don Adrián no va a parar hasta encontrar la Chevy con la cual alguna vez Sanguinetti corriera en el Turismo Carretera. Ya hace tiempo que está detrás de la misma pero aún solo sabe muy poco para recuperarla y armarla una vez mas. Dicen que la clave estaría en la ciudad de Luján como para encontrar el camino buscado. TC PISTA MOURAS: Durante este fin de semana la categoría está visitando el autódromo de La Plata con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs el programa "Carreras Argentinas" por la TV Pública. LOGRAR: Gastón Fernandez estuvo a bordo de su Fiat para la Clase TC 1100 de Alma en tierras entrerrianas y el joven piloto campanense logró meterse en la pelea y demostrar que de a poco se va mejorando con la ayuda de papá Guillermo. PRESENTARSE: El pasado fin de semana el TC Pista se presentó en Oberá donde con un Torino participó Sebastián Abella que clasificó vigésimo octavo, terminó décimo cuarto en la serie y en la final quedó en el puesto décimo sétimo con la motorización de Gustozzi. BUSCAR: Aunque la moto está lista Franco Moyano no tiene los tiempos para meterse en la alta competencia en el mundo del motocross enduro por cuestiones laborales y ahora está evaluando buscar la manera de poder sumarse a alguna carrera del calendario. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo zonal está realizando otra competencia del campeonato en el autódromo platense donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". PUESTO: Lucas Dobladez viene de correr en Concepción del Uruguay en la Clase Promocional donde terminó en el puesto décimo tercero, tras una carrera interesante con la motorización de Ruben Alfonso. RETORNO: La próxima carrera será en el autódromo capitalino para Dobladez con piloto invitado y todo indica que Mariano Raina será quien ocupe esa butaca en el auto para la promocional lo que estaría marcando el retorno a la alta competencia. CONVENCERLO: En los clásicos asados los martes por la noche en el taller de la calle Rawson todo el equipo quiere y desea que sea Mariano quien corra el auto de Dobladez y están tratando de convencerlo para que esto ocurra antes de fin de mes. FORMULA RENAULT: La categoría llega al autódromo de Termas de Rio Hondo para realizar otra carrera del campeonato en este fin de semana. La televisación de la misma llega a través del Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". VICTORIA: La clase Uno del Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Paraná el último domingo donde la victoria recayó en el piloto Valerio Diamante el oriundo de Capilla del Señor como uno de los candidatos para pelear el campeonato. INTENTAR: Continuando con Valerio Diamante confirmó que va a intentar pelear el campeonato también en los chasis del Regional donde viene participando con resultados positivos con el auto que le alquila Juanjo Tártara. FORMULA E: Con el gran premio de Francia la categoría lleva adelante otra carrera del presente campeonato durante este fin de semana con dos competencias donde participa el argentino "Pechito" Lopez. TURISMO 4000 ARGENTINO: Nueva presentación de la categoría este fin de semana en el autódromo platense donde con su nutrido parque de autos encara otra carrera del campeonato. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". DESAFIO ABARTH: La monomarca llega hasta el autódromo de Termas de Rio Hondo donde con su habitual parque de autos encara otra competencia del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". PERMITIR: Las cuestiones de presupuestos no permitieron que Damian Toledo fuera de la partida en la última presentación de la categoría Alma. La intención del equipo es llegar a la próxima con piloto invitado donde Marcelo Lopez iría desde esa condición. PROBABLE: Cuando se concrete la carrera de karting en nuestra ciudad es probable que se sume después de mucho tiempo de no subirse a un karting Martín Reina quien ya se lo hicieron saber y aunque no está muy convencido de concretarlo sus hijos podrán ver a su padre como conduce al igual que al tío Mariano. MODELOS: En los últimos días acaban de ingresar los últimos modelos de las motos eléctricas al mercado local los cuales se pueden admirar en la esquina de la boutique de las motos en Alberdi y Rawson con la novedad que la terminal mantiene los precios en momentos de inflación. VENDER: Luego de utilizar la flamante camioneta muy poco tiempo Javier Visacosky decidió vender la misma de auto radio control por entender el "pelado" que se le complica poder utilizarla como desearía y no es agradable para él tenerla guardada en su casa. ARMAR: Desde hace tiempo Sergio Giordano viene armando su auto para la categoría Alma pero aún no se llega con los trabajos para terminar el mismo y ponerlo en pista. Razones personales no le permiten concretar con este proyecto tan personal para "Costella". A.S.M.: La categoría llega al autódromo de La Plata en la búsqueda de concretar otra carrera de su campeonato. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas".

Rincón Tuerca

