La generación dorada del Campana Boat Club volvió a los botes para quedarse con el Argentino Master de noviembre y mostrarle el camino a las nuevas generaciones. Todo empezó en febrero pasado, cuando Nicolás Kapitontchik convocó a un puñado de viejos colegas a participar en una regata de Tigre y recordar los viejos tiempos. Nicolás no sólo logró completar la formación para un 8, sino que ganaron la regata por varios botes de distancia. "Después de semejante alegría –dice Nicolás-, nos volvimos juntar a remar un par de fin de semanas más y nos decidimos a volver a nuestro querido Campana Boat Club". Nicolás formó parte de la "generación dorada" que trajo a Campana el Premio de Honor y Gallardete de la Liga Naval en cuatro oportunidades: 1989, 1999, 2000 y 2001. Los teléfonos empezaron a sonar y la legión se volvió a juntar con el objetivo de ganar el Campeonato Argentino Master 2017 que se disputará en noviembre. Algunos días de semana, pero sobre todo los sábados por la tarde, se puede ver, entre otros, a Noelia González, Daniela Bustos, Nicolás, Sergio Fernández, Martiniano Guerra, Gonzalo Acosta, Miguel Caveira, Martín Marconi, Mariano Hermo, Cristian Figueroa, Peter Kury, Josué Veneziani, Antonio Lening, Damián Díaz, Pablo Cantero, y Juan Pablo De Bello. El hijo de Cristian, Lucas, hace de timonel del 8. Los entrena, ad honorem, y por los "viejos tiempos", Javier Murillo: "Me convocaron los muchachos y no lo dudé. Es bueno volver a juntarnos y competir. Todos tenemos nuestras ocupaciones, pero amamos este deporte. Nos pusimos como meta ganar el Master, pero la aspiración de fondo es reflotar el remo en el club y contagiar con nuestro ejemplo a las nuevas generaciones", dice el entrenador y se sube a la lancha, otra vez, rumbo al Canal Irigoyen.

LA MAYORÍA DE ESTE GRUPO DE REMEROS SE REÚNE A REMAR LOS SÁBADOS POR LA TARDE EN EL CBC.







Remo:

Volver al futuro

