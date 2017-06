Imagen ilustrativa. NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Villa Dálmine buscará seguir por la senda positiva en su visita a Adrogué ENCUENTRO Nº 25: En 24 partidos, Villa Dálmine se impuso en 10 ocasiones, Brown logró 8 triunfos y se registraron 6 igualdades. Villa Dálmine convirtió 34 goles, en tanto que Brown de Adrogué marcó 30. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 12 veces y se registraron 7 victorias Violetas (21 goles), mientras que Brown ganó 3 partidos (12 goles). Empataron 2 encuentros. COMO LOCAL BROWN: jugaron 12 partidos. Villa Dálmine ganó 3 (13 goles) y Brown venció 5 veces (18 goles). Igualaron 4 cotejos. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 13 de noviembre de 2016, por la 14ª fecha, Villa Dálmine ganó 3-0 con goles de Leonardo Carboni, Lautaro Formica y Juan Manuel Mazzocchi. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Fue empate 1-1 el domingo 28 de febrero de 2016, por la 5ª fecha del Torneo de Transición del Nacional B. Lucas Oviedo marcó para el Tricolor, mientras que Wilson Albarracín lo hizo para el Violeta. Arbitraje de Ignacio Lupani APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva 4 partidos sin perder frente a Brown de Adrogué, con 3 victorias y un empate. Como local, 2 partidos sin perder con 2 triunfos consecutivos. Y como visitante, 2 encuentros sin derrotas con una victoria y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1974 Fue el sábado 25 de mayo, por la 12ª fecha del campeonato de Primera C: 1º "C", cuando Villa Dálmine se impuso 2-1 en Adrogué. BROWN DE ADROGUE (1): Roberto Lipare; Pedro Tischik, Cabrera, Oscar Martínez y Zelayeta; Juan Carlos Guerra, Nasello (Soria) y Ojeda (Ernesto Biondi) ; Hernán Martín, Rodolfo Banegas y Miguel Ángel Vidal. SUPLENTES: Deleva, Perrotta y Raimundo. VILLA DALMINE (2): Carlos Alberto Pérez; Carlos Alberto Vázquez, Eduardo Luis Quinteros, Juan Suárez y Carlos Alberto Mansilla; Horacio Esteban Fretes, Carlos Alfredo Morales y Juan Alberto Martínez; Pedro Rodolfo Bases (Miguel Ángel Calello) (Benjamín Carlos Bustos), Horacio Antonio Lobos y Rodolfo Enrique Bouloc. DT: Roberto Rolando. SUPLENTES: Horacio Ricardo Bracconi, Cancci y Rubens Alberto Aparicio. GOLES: ST 9m Morales (VD), 12m Martínez (VD) y 27m Vidal (B) –de penal-. CANCHA: Brown. ARBITRO: Pérez Molet.

El Historial:

Villa Dálmine Vs. Brown de Adrogué

Por Gustavo Belsué

