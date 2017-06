Le gatillan seis veces en la sien a candidato del SOMU

El mensaje mafioso fue para Alexis Velázquez, candidato de Secretario General de la seccional Campana por la agrupación 18 de Febrero. Cuatro hombres armados le exigieron que baje su lista. Todo el SOMU está intervenido desde febrero del año pasado, luego de que "Caballo" Suárez cayera preso por obstrucción de vías navegables, entre otros causas. "Todo sucedió–dice Alexis Velázquez- a metros de mi casa, el viernes 9 a la mañana. Ese mismo día vino el interventor general del Sindicato a la ciudad, Jaime Bertonasco, porque se está preparando todo para las elecciones de noviembre". Según la denuncia realizada en sede policial aquel día y ratificada ayer en la UFI 2 de Campana, mientras Alexis Velázquez (34) manejaba su auto en las inmediaciones de su domicilio del barrio Héroes de Malvinas, fue interceptado por un Volskwagen Bora negro y un Volskwagen Voyage gris. "Había 2 tipos –relató a LAD- en cada auto y se bajaron los cuatro. Dos se quedaron al costado de sus autos, apuntando con pistolas, y los otros dos vinieron hacia mí y me obligaron a bajar de mi auto. Me dijeron que tenía que dejar de militar en mi agrupación, y que me bajara de la candidatura. Que iban a matarme a mí, a mi señora y a mi nena. Mencionaron a qué jardín va mi nena y que la iban a matar, y también mencionaron dónde trabaja mi señora. Me dijeron que la iban a violar y la iban a matar" . Acto seguido, ambos mafiosos gatillaron sus pistolas 3 veces cada uno sobre la cien de Velázquez. Uno le ellos le pegó un fuerte cachetazo y se retiraron. Velázquez milita en la Agrupación 18 de Febrero, y todo indica que será candidato a Secretario General de la seccional Campana en las elecciones que tendría lugar durante el último trimestre del año. Ayer, para ratificar su denuncia en la UFI 2, fue acompañado por integrantes de su agrupación, quienes luego se dirigieron a la sede de Moreno y Becerra, donde se presentó el referente nacional de la 18 de Febrero, Luis Del Valle y Juan Barbato, candidato a Secretario Nacional, para entrevistarse al respecto con el intervención local. Según trascendió, fueron recibidos por Ricardo Martínez y Carlos Piccinini. INTERVENCIÓN POLITICA Entrevistado por FM Secla, de Avellaneda, el viernes pasado Juan Barbato explicó que actualmente el SOMU está intervenido por 3 integrantes del Ministerio de Trabajo, en reemplazo de la diputada Gladis González. En opinión de Barbato, más allá de las causas con "Caballo" Suárez por el cual se encuentra preso, el SOMU fue intervenido por el actual gobierno "sólo razones políticas" y con la finalidad de hacer caer derechos de los trabajadores. En ese sentido, Barbato explicó que si bien los convenios están vigentes, desde la intervención de febrero de 2016 no se respetan y que por ejemplo se habla de abusos de hasta 80, 90 y 100 días continuados de navegación, duplicando lo establecido por convenio. Eso, además, habría implicado que unos 3000 trabajadores del SOMU perdieran su continuidad laboral y por consiguiente su cobertura social. Por otra parte, el referente de la Agrupación 18 de Febrero comentó que entre las irregularidades encontradas durante la gestión de "Caballo" Suárez descubrieron que "la obra social le estaba facturando al sindicato 7000 cápitas, de las cuales 2000 correspondían a afiliados fallecidos. Todo en complicidad entre la gerenciadora, el sindicato y la obra social. Fueron $24 millones anuales, dinero que tendría que haberse devuelto en atención para el afiliado. Como ese hecho hay un montón de cosas más que nos fuimos enterando y nos dan demasiada vergüenza. Por un lado, teníamos gente que no ha podido embarcar y se le negaba la atención médica, y por otro lado pagaban 2000 cápitas de gente inexistente para desviar fondos vaya uno a saber hacia dónde y para qué", concluyó el gremialista.

Alexis Velázquez, ayer en Moreno y Becerra, donde está la sede local del somu: “Mencionaron dónde trabaja mi señora. Me dijeron que la iban a violar y la iban a matar".



Alexis Velázquez (centro), ayer en la puerta del SOMU local, mientras esperaban al referente nacional de la 18 de Febrero, Juan Barbato.



Le gatillan seis veces en la sien a candidato del SOMU

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: