RESULTADOS FECHA 37: Central Córdoba (SdE) 0-2 Chacarita; Santamarina 0-0 Nueva Chicago; Juventud Unida (G) 0-1 Los Andes; Guillermo Brown (PM) 2-0 Douglas Haig; Flandria 2-0 Gimnasia (Jujuy); Almagro 0-3 San Martín (T); Brown (A) 2-1 Villa Dálmine; Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Jrs; Boca Unidos 0-1 Instituto; All Boys 4-0 Estudiantes (SL); y Ferro Carril Oeste 0-0 Crucero del Norte. PROGRAMACIÓN FECHA 38: Atlético Paraná vs Brown (A) (jueves 20.30); Villa Dálmine vs Guillermo Brown (viernes 15.35); Gimnasia (J) vs Juventida Unida (viernes 17.00); Instituto vs Indepediente Rivadavia (viernes 21.00); Chacarita vs Boca Unidos (viernes 21.05); San Martín vs Central Córdoba (viernes 22.00); Nueva Chicago vs Flandria (sábado 15.00); Douglas Haig vs All Boys (sábado 17.05); Crucero del Norte vs Almagro (19.00); Argentinos Jrs vs Santamarina (sábado 21.35); y Estudiantes vs Ferro (domingo 16.00). A pesar de quedar abajo al minuto de juego, el Violeta reaccionó y alcanzó el empate en el PT frente a Brown en Adrogué. Sin embargo, renunció al protagonismo en el ST y lo terminó perdiendo. El viernes, recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Es una obviedad: el presente de Villa Dálmine no puede disociarse de lo que sucedió entre finales de octubre de 2016 y principios de mayo de 2017. En ese período obtuvo apenas 16 puntos en 25 presentaciones (3 victorias, 7 empates y 15 derrotas). Entonces, hoy, la urgencia por sumar los puntos que no sumó en esa racha lo han transformado en un equipo que pareciera conformarse con lo que redondea en el primer tiempo. Le ocurrió en sus últimas cinco presentaciones, saliendo a jugar el complemento totalmente replegado, renunciando al protagonismo. Aún en partido en los que se mostró superior en la primera parte. Fue lo que sucedió el domingo en Adrogué, donde el Violeta comenzó el cotejo con el pie izquierdo (quedó en desventaja al minuto de juego), pero se sobrepuso a esa situación y pasó a dominar las acciones y el trámite hasta alcanzar la igualdad. Incluso, mereciendo algo más porque supo suplir con actitud y despliegue sus limitaciones técnicas. Sin embargo, en la segunda mitad, los dirigidos por Felipe De la Riva se mostraron satisfechos con el punto. Dejaron de lado la intensidad y el empuje de la primera parte y, entonces, se dejaron llevar contra su arco por un Brown que también cambió, pero para mejor en su caso. Igualmente, Villa Dálmine tuvo en dos corridas de Cérica la oportunidad de ponerse en ventaja. Pero claro: fueron ocasiones aisladas y solitarias, mientras el Tricolor tenía espacio para avanzar en bloque y, aprovechando el contexto, sumaba gente para ganar presencia en los metros finales. Y eso le pagó dividendos cuando el ingresado Martínez cruzó un remate que sorprendió a Otarola y que se convirtió en el 2-1 final. Después llegaron los (demorados) cambios de De la Riva, que amontonó delanteros tratando de llegar a un empate que al Violeta se le escapó por aferrarse en exceso al punto. Una situación que nuevamente vuelve a ponerlo en una posición de alerta en la tabla de los promedios y que le genera mayores obligaciones de cara al viernes, cuando reciba al escolta del campeonato, Guillermo Brown de Puerto Madryn. EL PARTIDO Villa Dálmine salió a la cancha con los mismos 11 titulares que presentó en la victoria frente a Atlético Paraná (primera vez que De la Riva logra repetir formación). O sea: con una línea de cuatro defensores bien marcada; con Palma a la derecha del mediocampo; Figueira a la izquierda; y Falcón y Recalde ocupando el centro, aunque con "Fede" más adelantado para liderar la presión sobre la salida del rival. Después, Burzio y Cérica como hombres de ataque. Sin embargo, el inicio fue negativo para el Violeta: apenas había transcurrido un minuto de juego cuando quedó en desventaja. Entre Zamponi y Figueira marcaron mal sobre la izquierda y permitieron que Olivares habilite la llegada al fondo de Zaragoza, quien envió un centro atrás impactado por García. La respuesta de Otarola no fue la mejor (dejó viva la pelota) y ni Coronel ni Alsina reaccionaron para despejar el rebote que Luciano Nieto empujó al fondo de la red arrojándose al piso. El equipo de nuestra ciudad sintió el golpe en esos minutos iniciales y apenas tuvo un remate peligroso de Burzio como respuesta (tras el pique, Ríos desvió el balón al córner). Pero con el correr de los minutos, se fue asentando en el terreno y, en un partido intenso, se hizo compacto en el mediocampo y con el despliegue de Cérica y Burzio, más las incursiones de Formica por izquierda, fue ganando metros y jugando en campo contrario. Entonces generó oportunidades. Primero, en una pelota que Pastelito le bajó a Burzio, quien no pudo dominar para definir ante Ríos; y luego, en un centro del cordobés que Cérica cabeceó desviado, y en otro de Palma que anticipó Coronel ante la mala salida del arquero Tricolor. Estaba bien plantado el Violeta. Ganaba la segunda pelota y atacaba también desde esa posibilidad. Y fue lo que sucedió a los 30 minutos, cuando Palma capturó un balón que Burzio no pudo bajar para sí y, desde 30 metros, exigió a Ríos. El rebote lo recogió el propio Burzio, que giró y asistió a Figueira, quien trabó dentro de área, ganó y luego fusiló al arquero local, arriba al primer palo. El empate era justo y no detuvo el andar de Villa Dálmine, que siguió dominando las acciones. Es cierto que no tuvo claridad para generar situaciones netas de gol desde ese dominio, pero incomodaba mucho a Brown y seguía probando de media distancia con remates de Recalde y Palma, porque sus volantes llegaban a las inmediaciones del área local. Sin embargo, en el segundo tiempo, lo dicho: el equipo de nuestra ciudad se paró varios metros atrás y se fue replegando para defenderse en campo propio y apostar en ataque a los espacios que podría dejar Brown. Y la apuesta estuvo cerca de redituarle, porque Cérica escapó dos veces con opciones claras de gol. En la primera, por derecha, no asistió a Burzio que llegaba por el centro y terminó enganchando y rematando desviado de zurda. Y en la segunda, corrió por izquierda y al momento de enfrentar a Ríos su remate fue imperfecto y pudo ser resuelto por el arquero local. De allí en adelante se fue acentuando el repliegue Violeta y eso también lo entendió Pablo Vicó, que retiró a su volante más defensivo (Nahuel Pereyra) para sumar otra alternativa más ofensiva (ingresó Joel Martínez). Así, aprovechando también los tiros libres a favor, Brown le fue rodeando el área a Otarola, quien igualmente no tenía mucho trabajo porque los avances locales no encontraban claridad en los últimos metros. Y la paridad se rompió a los 30 minutos, cuando el Tricolor le sacó jugo a una fórmula que había dominado Villa Dálmine en el primer tiempo: la segunda jugada. Es que Martínez ganó una pelota que Zamponi no rechazó correctamente (pareció intentar un sombrero más que despejar largo), se escapó por derecha y, pisando el área, con poco ángulo, sorprendió a Otarola con un remate bajo que se metió en el segundo palo. En desventaja, De la Riva movió el banco y amontonó delanteros: ingresaron Stábile, Carboni y Mazzocchi por Recalde, Fórmica y Coronel (salió golpeado). Fue una reacción tardía que no brindó resultados. De hecho, Brown estuvo más cerca de marcar el tercero que el Violeta de empatar (Otarola tuvo tres intervenciones providenciales para evitar una nueva caída de su arco). Por eso, Villa Dálmine se quedó con las manos vacías. Y lo que quizás es peor: dejó la sensación de no animarse a jugar de igual a igual después de mostrarse superior en el primer tiempo. Porque esa falta de confianza en sí mismo puede ser su peor enemigo para conseguir los puntos que necesita para llegar con tranquilidad al final de la temporada. SÍNTESIS DEL PARTIDO BROWN DE ADROGUÉ (2): Martín Ríos; Leonardo Zaragoza, Nicolás Gásperi, Daniel Franco, Alberto Stegman; Lucas Oviedo, Nahuel Pereyra, Ignacio Oroná, Juan Manuel Olivares; Luciano Nieto y Juan Manuel García. DT: Pablo Vicó. SUPLENTES: Diego Quiros, Víctor Soto, Alan Sosa, Brian Gómez, Enzo Trinidad, Joel Martínez y Javier Grbec. VILLA DÁLMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Federico Recalde, Horacio Falcón, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Francisco Mastrángelo, Luciano Recalde, Diego Núñez, Franco Otta, Alex Stábile, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. GOLES: PT 1m Luciano Nieto (B) y 30m Jonathan Figueira (VD). ST 30m Joel Martínez (B). CAMBIOS: ST 12m Martínez x Pereyra (B), 25m Gómez x Nieto (B), 33m Stábile x Recalde (VD), 36m Carboni x Formica (VD), 40m Mazzocchi x Coronel; y 42m Soto por Oviedo (B). AMONESTADOS: Pereyra, Oviedo y Oroná (B); Zamponi y Burzio (VD). CANCHA: Brown de Adrogué. ÁRBITRO: Sebastián Ranciglio. ASISTENTES: Adrian Delbarba y Mauricio Flores.



Figueira marcó el empate transitorio a los 30 del pt, cuando el violeta dominaba las acciones.





DOS CAMPANENSES CON TODO. FEDERICO RECALDE DISPUTA EL BALÓN ANTE NICOLÁS GASPERI, MARCADOR CENTRAL DE BROWN. EL PRIMER TIEMPO FUE INTENSO Y, POR MOMENTOS, SE METIÓ FUERTE.





FABRIZO PALMA PROBÓ EN UN PAR DE OPORTUNIDADES DE MEDIA DISTANCIA EN EL PRIMER TIEMPO. DEL REBOTE DE UNO DE ESOS REMATES LLEGÓ EL EMPATE DE VILLA DÁLMINE CUANDO SE JUGABAN 30 DEL PRIMER TIEMPO. CÉRICA CENTENARIO Ante Brown de Adrogué, el delantero Ezequiel Adrián Cérica cumplió su partido número 100 con la camiseta de Villa Dálmine. Nacido en Necochea el 20 de octubre de 1986 y conocido como "Pastelito", arribó al club a mediados de 2014. En ese primer torneo en el equipo de nuestra ciudad marcó el primer y último gol de la campaña del ascenso al Nacional B y, desde entonces, se convirtió en uno de los jugadores preferidos de los simpatizantes Violetas. Luego, ya en la segunda categoría del fútbol argentino, alternó la titularidad en diferentes momentos, pero siguió sumando conquistas importantes para el Violeta hasta llegar a los 23 goles y convertirse hoy en uno de los referentes del plantel.

CÉRICA CENTENARIO ZAMPONI SUSPENDIDO El defensor Rubén Zamponi acumuló su décima tarjeta amarilla del campeonato y será baja para recibir a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y como el paraguayo Ángel Alonso se recupera de una intervención por la lesión que sufrió en el tabique nasal, su reemplazante como segundo marcador central sería Luciano Recalde, más allá que Jorge Demaio también ha jugado en esa posición. La otra duda es la condición física de Horacio Falcón, quien terminó el juego en Adrogué con una contractura. El plantel regresó ayer al trabajo en el estadio de Mitre y Puccini dado que el viernes desde las 15.30 horas estará recibiendo a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la fecha 38 del Nacional B.

Nacional B:

Villa Dálmine con las manos vacías

