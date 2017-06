En la última fecha del campeonato, perdió 3-0 como local y no pudo clasificar al Octogonal. En tanto, al Lechero se le escapó el ascenso porque Ituzaingó venció a Liniers en tiempo de descuento y se consagró campeón. Tan cerca, tan lejos. Aunque los puntos ganados ante Muñiz y las victorias sobre Yupanqui y Argentino de Rosario lo habían dejado muy cerca de la clasificación al octogonal por el segundo ascenso a la Primera C, Puerto Nuevo terminó muy lejos, por la derrota sufrida como visitante ante Lugano y porque ayer, ante Leandro N. Alem, fue superado por un rival que buscaba un ascenso que se le escapó en la última acción del partido que Ituzaingó le ganó a Liniers en General Villegas. Fue una última fecha para el infarto en la Primera D. Y el estadio Carlos Vallejos fue escenario de parte de esa definición, con un Puerto Nuevo que trataba de aprovechar las mayores urgencias de Alem para tratar de conseguir la victoria y lograr un lugar en el Reducido. De hecho, así comenzó el encuentro. Porque a pesar que el Lechero manejaba mejor el balón por izquierda, el equipo de nuestra ciudad se mostraba más amenazante cuando jugaba en terreno rival. Especialmente porque Franco Colliard, Pablo Sosa y Juan Peloso se desprendían sin marca y complicaban a la última línea de Alem. Igualmente, la situación más clara de ese trámite llegó de una pelota parada en el inicio del partido, cuando Antoni Rodríguez ganó en las alturas en el área defendida por el experimentado Claudio Paz. El desarrollo del partido empezó a cambiar a los 32 minutos, después de una chance clarísima desperdiciada por Alem en las inmediaciones del área chica: primero Berro le achicó la posibilidad a Luna y, luego, Colombo se barrió sobre la línea para evitar la definición de Giménez. Entonces, Puerto Nuevo se retrasó demasiado y el Lechero, desde el dominio territorial, creció en el juego y, comandado por Serrano, probó un par de veces de media distancia y otras tantas con centros desde la izquierda que fueron abortados por Berro. Así, al cierre de la primera mitad, Alem dejaba una mejor imagen, aunque se sabía que con el correr de los minutos podía pesarle el empate parcial, sobre todo porque Ituzaingó tampoco lograba ganar en su visita a Liniers. Y los dirigidos por el "Lobo" Cordone fueron cayendo en esa lógica en el arranque del complemento. Porque si bien comenzaron mejor que Puerto Nuevo, empezaron también a dejar espacios. Por eso, a los 3, Díaz casi queda mano a mano con el arquero Paz tras una gran habilitación de Peloso. Y un minuto después, el propio Peloso incomodó a Paz con un remate bombeado. La respuesta de Alem fue con una maniobra individual de Luna, quien enganchó dos veces dentro del área de derecha a izquierda para buscar la definición al segundo palo (el balón salió muy cerca a pesar del débil remate). El reloj no marcaba 10 minutos del segundo tiempo y asomaba un desarrollo emotivo, de ida y vuelta con situaciones en los dos arcos. Sin embargo, en ese momento, el encuentro se quebró. Suárez Costa y Cristeff se combinaron por izquierda y el centro bajo encontró el anticipo goleador de Costa Repetto. Fue un gol clave, porque Alem se tranquilizó y a pesar de la reacción que intentó Puerto Nuevo, manejó el trámite hasta que en una contra de Gabriel Serrano llegó al 2-0. Minutos después fue expulsado Antoni Rodríguez y también llegó el 3-0, obra de Cristeff. Entonces, el Auriazul se supo afuera del Reducido, mientras el Lechero sólo se dedicó a saber qué pasaba en Villegas, donde la agónica definición conseguida por Ituzaingó fue seguida en vivo por algunos jugadores gracias a teléfonos que acercaron al campo de juego, donde aguardaron el desenlace. Adentro de los vestuarios ya estaba Puerto Nuevo, que le puso fin a una ilusión que le terminó quedando muy lejos, no tanto en los números, sino por lo mostrado en este 2017 (apenas dos victorias en 15 presentaciones). SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Paulo Boumera, Michel Gómez; Franco Colliard, Maximiliano Díaz, Kevin Redondo, Pablo Sosa; Juan Peloso y Carlos Perrona . DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Joaquín Montiel, Gastón Noir, Eliseo Aguirre, Gustavo Roldán, Federico Godoy y Walter Ibarra. LEANDRO N. ALEM (3): Claudio Paz; Gabriel Vallejos, Leonardo Kulich, Federico Moreira, Lautaro Suárez Costa; Ramiro Luna, Enzo Oviedo, Gabriel Serrano, Alan Cristeff; Fernando Giménez y Patricio Costa Repetto. DT: Carlos Cordone. SUPLENTES: Germán Cheppi, Juan Manuel Cordero, Federico Matteri, Ezequiel Huguetti, Maximiliano Rogoski, Franco Magno y Maximiliano Maciel. GOLES: ST 10m Patricio Costa Repetto (A), 35m Gabriel Serrano (A) y 38m Alan Cristeff (A). CAMBIOS: ST 15m Noir x Sosa (PN), 24m Rogoski x Luna (A), 30m Ibarra x Colombo (PN), 36m Huguetti x Serrano (A) y 39m Maciel x Giménez (A). AMONESTADOS: Díaz, Redondo y Perrona (PN); Maciel (A). EXPULSADO: ST 35m Antoni Rodríguez (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Edgardo Kopanchuk.

FRANCO COLLIARD, EN UN AVANCE DEL PRIMER TIEMPO EN EL QUE NO PODRÁ SUPERAR LA MARCA DEL LATERAL IZQUIERDO LAUTARO SUÁREZ COSTA.





RAÚL COLOMBO JUGÓ COMO PRIMER MARCADOR CENTRAL. EN EL SEGUNDO TIEMPO SALIÓ LESIONADO.

Primera D:

Puerto Nuevo fue superado por Alem y se quedó sin chances de llegar al Reducido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: