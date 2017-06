Carlos Del Frade pasó por el Instituto 15 y dio cátedra

Invitado por la carrera de Comunicación Social y con el auspicio de La Auténtica Defensa en el año de su 40º aniversario, el periodista y diputado provincial por Santa Fe presentó su último libro: "Los guachos malos de la prensa". "El periodismo es la mejor profesión del mundo, porque a diferencia de los Psicólogos y los curas, a nosotros la gente nos cuenta sus problemas no para curarse, sino para que no les pase lo mismo a nadie más…" Así empezó ayer Carlos Del Frade su presentación en ISFDyT Nº 15 frente a un auditorio colmado de profesores y principalmente estudiantes de la carrera de Comunicación Social, que lo invitó a cuento de otra conmemoración del Día del Periodista. Del Frade es conocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico y las mafias en la provincia de Santa Fe en general y de Rosario en particular. Su charla fue una verdadera misa, en la que el periodista y ahora diputado provincial por el Frente Social y Popular, además de presentar su último libro, "Los gauchos malos de la prensa", dio una magistral clase de periodismo pero, sobre todo, ofreció un testimonio de 30 años de comprometido ejercicio del periodismo independiente. Recorriendo los principales ejes de su último libro, Del Frade explicó su visión del periodismo en la Argentina, y su influencia en la vida política desde los tiempos de la Revolución de Mayo hasta nuestros tiempos, "des-cubriendo lo que el status quo pretende mantener al cubierto. Ese el maravilloso trabajo nuestro: decir aquello que hasta hoy está oculto". También explicó que "todo lo demás, decir sólo lo permitido, es simplemente propaganda". También invitó a los presentes a "escuchar bien, para contar bien" e "ir a los lugares" donde está la información. María Isabel Fernández, directora del establecimiento expresó su alegría por el invitado "además de periodista, es diputado una persona comprometida con su tiempo, con su lugar, con el contexto y con el mundo del periodismo y la investigación que hoy para nosotros es realmente un privilegio". Se dirigió a los alumnos parte vital de la organización "ellos están muy contentos y muestran que es posible. Abrazar la profesión del periodismo y hacer lo que uno siente que hacer es posible. El ejemplo es Carlos Del Frade". En la oportunidad, minutos antes de su charla, participó del bautismo del estudio de radio que funciona en el 15 con el nombre del "Rodolfo Walsh", a 40 años de su desaparición.

Del Frade es conocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico y las mafias en la provincia de Santa Fe en general y de Rosario en particular. "Hoy veo del periodismo una degeneración que es el panelismo" Minutos previos a la charla que brindó en el Instituto 15, Carlos Del Frade dialogó con La Auténtica Defensa sobre la actualidad del periodismo, dado que su disertación se dio, precisamente, en el marco del Día del Periodista celebrado el pasado 7 de junio. "El trabajador de prensa es por sobretodo las cosas un trabajador de noticias. Hoy veo del periodismo una degeneración que es el panelismo. Algo que sigue desde la matriz inaugurada por el kirchnerismo y que se continúa con el macrismo, una idea más de propaganda que de periodismo. Hay más opinión, hay una gran inflación de opinión por encima de la información", señaló. Del Frade visitó también el estudio de radio del Instituto 15 y comentó: "Lo mejor que le puedo decir a los chicos es que nunca se dejen de robar el sueño de creer que con la palabra se puede transformar la realidad, porque efectivamente es así. Cuando vos pronuncias la palabra prohibida, aquello que no se quiere decir cambias algo. Entre decir y no decir esta el 100% de diferencia. Decir lo prohibido cambia la realidad". Denunció a Macri y vino a Campana Prácticamente con un pie en el colectivo que lo trajo hasta Campana, Del Frade emitió ayer una denuncia al presidente Macri por exceptuar al Senasa de controles a empresas exportadoras. Según advirtió, un decreto sancionado en enero de este año corrió al Estado de la supervisión de todas las exportaciones de productos vinculados con harinas, aceites y oleaginosas, que en su mayoría salen del país a través de los puertos santafecinos. "Las empresas se van a controlar a sí mismas", acusó ante la prensa. Así, El diputado presentó un recurso de amparo para que el organismo nacional vuelva a controlar lo que entra y sale en las bodegas de los buques, y por otro lado, una denuncia penal por usurpación de cargo a Cristian Cunha, que empezó a ejercer su función como Coordinador General de Puertos en 2016 pero recién en mayo de 2017 se realizó el nombramiento. "Estamos hablando de que 8 empresas, las cuales tienen alquiler en los puertos de la provincia, están facturando 234 mil millones de pesos al año. Con esta nueva medida le regalamos 1500 millones de pesos más y, según denunció el gobierno de China, están subfacturando 2000 millones de dólares, con lo cual gambetean impuestos de una manera alevosa", finalizó Del Frade.

Carlos Del Frade. Denunció a Macri y vino a Campana



Carlos Del Frade pasó por el Instituto 15 y dio cátedra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: