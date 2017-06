Alejandra Dip

La Tormenta es transformación. Canaliza y ayuda a autogenerarnos. Cambio rotundo. Dragón 8. El Tono 8, es la realidad que vivimos, que creamos y en la que creemos. Es la expansión de nuestros objetivos y la confianza en que podremos concretarlos. El Dragón hoy nos pide comenzar otra vez, después de habernos transformado, ordenado en todas las formas, cortado con lo que no queríamos más , vibrando desde el amor incondicional y encontrando nuestra parte espiritual. Estamos aprendiendo a vivir en tiempo presente, a limar asperezas , a darnos valor, a saber salir adelante a pesar de las dificultades. Ordenamos la casa ,el ropero, la mente, las emociones, sacamos de nuestras vidas lo que ya no servia y nos traía peso adicional, nos fuimos transformando de a poco para poder brillar en armonía y amor, y desde ahí hoy iniciamos nuestra realidad parados desde un lugar diferente, siendo diferentes, siendo lo que queríamos ser. Nos construimos de cero, nos re gestamos, volvimos a nacer desde un lugar de elección. Hoy es importante poder tener la confianza suficiente para poder empezar un nuevo camino. Confiar en nosotros y en nuestro entorno. Tener confianza es la clave! Ojo con creerse el centro del mundo, soltar los rencores , si quedo alguno dando vueltas. Evitar pasar facturas, y dejar de escarbar en el pasado tratando de traer algo al presente ,porque eso nos retrasará en el camino evolutivo, que estuvimos trabajando estos días. No teman ser invadidos ,dejen de estar a la defensiva, no todos quieren depender de ustedes o colgarse de sus espaldas.No es necesario estar con la uñas afiladas o las contestaciones lacerantes. La gente cambia. obviamente si tiene ganas de cambiar. Yo hice mis pequeños cambios estos días, y vos? pudiste hacer algún cambio? Hoy comencemos a ver una nueva realidad, la que queremos y creemos. El que cree , crea, el que crea, concreta! Nada mejor que comenzar algo nuevo en un día DRAGÓN, así que manos a la obra y demos comienzo a una nueva etapa. excelente día para inaguraciones o apertura de negocios Excelente martes dragoniano para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Dragón 8 - Energía del Martes 13/6/2017 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: