Los vecinos solo deberán abonar el timbrado del trámite, informaron desde el CeMAV. Desde el Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV), aclararon que sacar turno para tramitar la licencia de conducir en 24 horas y antecedentes penales no tiene costo. No obstante, lo único que deben abonar los vecinos, es el timbrado, que gracias a intensas gestiones del intendente Sebastián Abella, actualmente se puede pagar en la recientemente renovada Oficina de Tránsito, en la ventanilla de Provincia NET. Aquellos que necesiten solicitar un turno, podrán hacerlo gratuitamente a través de la web www.licencias.campana.gob.ar o acercándose al Centro Municipal de Atención al Vecino (Castelli 333) de 8 a 14.

La oficina está ubicada en Castelli 333.



La solicitud de turnos para la licencia de conducir y antecedentes penales no tiene costo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: