Con gran convocatoria se desarrolló el primer Encuentro Coral 2017

El Teatro Pedro Barbero fue el lugar donde brindaron un show el Coro Polifónico Municipal; el de la UTN; y la Agrupación Coral Purajhey Yoa. "Hay que concurrir a este tipo de eventos porque uno se nutre el alma", expresó Matilde Storbino, referente de Campana Amanecer Literario. El sábado por la tarde y a teatro lleno, los vecinos pudieron deleitarse del primer Encuentro Coral de este año. Primero fue el turno del Coro Polifónico Municipal, con la conducción de Antonio Stcherbina; quienes dentro de su repertorio musical cantaron "What a Wonderful World" de Louis Armstrong y luego dos canciones de Carlos Guastavino: "Cañaveral" y "En los surcos del amor", cerrando con "Carnavalito Navideño" de Enrique Albano. Su director nos contó los recuerdos de esta melodía: "empecé a cantar con este tema en el Coro cuando termine el colegio secundario. Fue la primera canción que me tocó cantar de forma solista". Javier Stcherbina, hijo del Director, participa del coro hace 6 años. Tenía 15 cuando comenzó esta experiencia. En diálogo con LAD aseguró "es una linda actividad. Trabajar en grupo, es ser parte de algo más grande". Como no podìa ser de otra manera, su padre nos decía: "Es un orgullo que él también forme parte". Luego fue el turno del Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quienes hicieron un tema de Atahualpa Yupanqui "Chacarera de las Piedras" y otro de León Gieco "Todos los días un poco". Finalmente, como broche de oro, fue la participación de la Agrupación Coral "Purajhey Yoa", formada hace doce años. 40 artistas del Centro de Residentes Correntinos del Gran La Plata. Su director, Víctor Hugo Vallejos, nos contaba: "Hermoso el encuentro, con dos coros locales muy buenos. Nosotros venimos a traer nuestro chámame que tiene una elaboración distinta. Lo nuestro es más expresivo, nos brota la nostalgia y en ese sentido cantamos. Lo hacemos en forma tradicional". Ya durante la velada Vallejos hizo distinción de acompañantes y comentó que son "músicos que si bien pertenecen al coro, tienen sus propias expresiones musicales". También agradeció a gente amiga de La Plata que estuvo presente. El show finalizó con un baile por parte de integrantes del Coro. "El baile es parte de nuestra cultura, tenemos muy buenos bailarines en el grupo y queremos mostrarlo cada vez que salimos a escena". Matilde Storbino, presente como referente de Campana Amanecer Literario se acercó a saludar a Víctor y emocionada comentó "yo viví en Corrientes en Paso de los Libres, bailaba el chamame. Mi hija empezó la primaria ahí, y mi hijo la terminó. Íbamos mucho al Anfiteatro. Es un recuerdo memorable". "Hay que concurrir a este tipo de eventos porque uno se nutre el alma", concluyó.

Victor Hugo Vallejos y Matilde Storbino





Coro Polifónico UTN





Agrupación Coral [VIDEO] Con gran convocatoria: Se desarrolló el primer Encuentro Coral 2017 en Campana. El Teatro P.. https://t.co/ctMpCSxNy9 #Espectáculos — LAD.FM (@LADdigitalFM) 13 de junio de 2017

