La Comunidad Educativa está de luto: Falleció Ariel ”Wana” Culzoni

Tristísima noticia golpeó ayer a la comunidad de Campana, cuando en horas de la noche comenzó a circular a través de las redes sociales, que el Profesor Ariel Culzoni había fallecido.

El "Wana", como cariñosamente lo llamaban sus íntimos, marcó un estilo y una huella, un antes y un después, en aquellos alumnos que pudieron compartir y disfrutar con él sus clases de Lengua y Literatura.

Alegre, jovial y "compinche" de sus educandos, fue a su vez profundo y consecuente con un modelo de Educación desestructurada y de cercanía con el interés de los jóvenes y adolescentes; librando una batalla cultural en una franja amplia de nuestra sociedad.

Querido y respetado por sus compañeros de trabajo, con un circulo de amistad inmenso que supo ganarse desde la muy temprana juventud, padre y esposo ejemplar; su pérdida genera un hondo pesar en toda la comunidad Campanense.

"No sólo nos enseñó literatura, nos enseñó a ser positivos, a reírnos y se lo agradezco de todo corazón", "Jamás me divertí tanto con un profesor", "Tus clases leyendo Edipo Rey y el Mío Cid van a quedar por siempre en mi memoria"; son solo algunos de los mensajes que sus alumnos y ex alumnos comentaban en un emotivo recuerdo a través de las redes sociales.

Enviamos un sentido pésame a toda su familia y su círculo más íntimo. Que en paz descanse.