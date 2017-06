Mediante el uso de la Banca Abierta, los Vecinos del Humedal solicitan extender la protección vigente a todos los humedales de Campana. Los Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Lujan darán este jueves un nuevo paso en su lucha por la protección de los humedales que se encuentran en el distrito de Campana, con la presentación de un proyecto de ordenanza que propone declarar como zona No Urbanizable los humdales que se encuentran aguas abajo de la ruta Panamericana, y también los que se hayan sobre la margen del río Paraná de las Palmas. El proyecto será presentado luego de que la organización haga uso de la Banca Abierta en la próxima sesión del Concejo Deliberante de Campana, donde explicarán a los concejales pormenores del proyecto y fundamentarán la necesidad de su aprobación. Al respecto, Jorge Svaton, miembro de Vecinos del Humedal, señaló que esos humedales deben ser protegidos, ya que todos los humedales de la margen del río Luján y del río Paraná conforman un sistema único y por lo tanto merecen ser protegidos integralmente. En ese sentido, Svaton aclaró que el sistema de humedales tienen distintas jurisdicciones y protecciones en el partido de Campana: "la ordenanza municipal 6374 protege los humedales que se encuentran entre la Panamericana y el límite con Exaltación de la Cruz, del otro lado de Panamericana un sector pertenece a la Reserva Provincial y otro sector lo ocupa la Reserva Natural Otamendi. Todos estos sectores tienen protección, pero quedó al margen una parte sobre el río Luján entre la Panamericana y la vía del ferrocarril, y el llamado Paraje Los Ciervos, que se encuentra rodeado por la Reserva Otamendi sobre el río Paraná". El ambientalista señaló que la parte sobre río Luján es donde se encuentra el camping abandonado a la vera de la ruta, que a pesar de ello es utilizado por mucha gente los fines de semana, sobre todo en verano. "Creemos que el recreo debe ser reabierto, para que la gente pueda conocer y apreciar el paisaje del río y el humedal, y para que lo haga con seguridad. Recuperar ese recreo de forma abierta al uso público sería una buena forma de proteger al humedal dándole un sentido educativo y recreativo. Además de proteger a los visitantes que por no conocer la zona se bañan en el río que es muy peligroso y se ha cobrado muchas vidas." La ordenanza que se propone ampliar establece que los humedales son terrenos no urbanizables donde se verifique una cota por debajo de los 5 metros. Allí se prohibirá todo tipo de construcción que implique movimiento de suelos, rellenos y endicamientos que alteren el funcionamiento natural del ecosistema. La fundamentación técnica es que el área es considerada zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Otamendi, por lo tanto corresponde restringir los usos de estos territorios para resguardar las condiciones de sustentabilidad de la reserva, en la cual se desenvuelven especies en peligro de extinción como el ciervo de Los Pantanos. Además, estudios científicos confirman que los humedales funcionan como regulación de las inundaciones, absorbiendo el excedente de agua e impidiendo el anegamiento de zonas pobladas. Una de las primeras consecuencias de la destrucción de los humedales es la inundación periódica de las zonas aledañas a los ríos. Jorge Svaton indicó que luego de la presentación del proyecto de ordenanza, el grupo iniciará una ronda de conversaciones con los miembros de los distintos bloques de concejales y del ejecutivo municipal, en la búsqueda del consenso necesario para la aprobación de la ordenanza.

Piden ampliar la ordenanza que protege los humedales

