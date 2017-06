Ituzaingó, Campeón en un Final Infartante

Ituzaingó se coronó ayer campeón de la Primera D 2016/17 y de esa manera selló su regreso a la Primera C. Pero mucho debió sufrir el León del Oeste para llegar a este título. Porque a cinco fechas del final estaba a siete puntos de distancia de Alem. Sin embargo, la victoria sobre el Lechero fue clave para mantenerse con chances y después, en las fechas 28 y 29, le descontó cinco puntos para llegar con un punto de ventaja a la última jornada. Y ayer volvió a sufrir muchísimo para quebrar a Liniers. Incluso, cuando Alem ya le ganaba 1-0 a Puerto Nuevo, tuvo en penal en contra, que finalmente contuvo su arquero Blas Pisano. Luego, a los 26 del ST, encontró la ventaja en una definición de Maximiliano Lara, pero tres minutos después, Santiago Szerdi marcó la igualdad. Y con ese empate, el campeón era Alem. No obstante, la igualdad no le servía a Liniers, que si ganaba se metía en el Octogonal por el segundo ascenso. Por eso se hizo un partido de ida y vuelta muy emotivo, que en el tercer minuto de descuento tuvo una chance clarísima para el 2-1 de La Topadora. Sin embargo, la pelota pegó en el palo y en la acción siguiente, llegó el tiro libre que derivaría en el penal que Damián Anri-quez, a los 94 minutos, convirtió para desatar el delirio en todo Ituzaingó. Al mismo tiempo, en Campana, los jugadores y allegados de Alem caían en una profunda tristeza frente a la pantalla de teléfonos que mostraban lo que sucedía en Villegas. CLAYPOLE AL REDUCIDO. Ante las derrotas de Puerto Nuevo y Liniers, a Claypole le alcanzó el empate 0-0 frente a Victoriano Arenas para quedarse con el último boleto al Reducido por el segundo ascenso. Así, el Octogonal tendrá los siguientes encuentros: Alem vs Claypole; Atlas vs Central Ballester o Juventud Unida; Argentino de Rosario vs Juventud Unida o Central Ballester; y Victoriano Arenas vs Lamadrid. De esos ocho equipos saldrá el segundo ascenso a la Primera C. La duda entre Central Ballester y Juventud Unida es porque ambos tienen 37 puntos y recién hoy cierran su participación en el campeonato: Ballester recibe a Deportivo Paraguayo, mientras Juventud jugará como local ante Lugano.

ITUZAINGÓ FESTEJÓ EN VILLEGAS GRACIAS A UN PENAL EN EL MINUTO 94.





LA DESAZÓN DE LOS JUGADORES DE ALEM AL ENTERARSE EL DESENLACE.





JORGE UBIRÍA, EX JUGADOR DE ALEM Y ACTUAL DE PUERTO NUEVO, COMPARTIÓ SU TELÉFONO PARA QUE LOS HOMBRES DEL LECHERO PUDIERAN SEGUIR LO QUE SUCEDÍA EN VILLEGAS CON ITUZAINGÓ FRENTE A LINIERS.



Ituzaingó, Campeón en un Final Infartante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: