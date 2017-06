Con autoridad, el Tricolor venció a UAI en sets corridos. Así, como también perdieron Boca y Ciudad de Buenos Aires, la pelea por las primeras posiciones de la División de Honor se apretó y hay cinco equipos en cuatro puntos. Esta noche, el CCC recibe a Náutico Hacoaj por la fecha 13. Una resonante victoria consiguió Ciudad de Campana por la 12ª fecha de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Es que con autoridad y en sets corridos venció como visitante al líder, la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Los dirigidos por Miguel Mudir ganaron con claridad los tres parciales (25-17, 25-18 y 25-22) y le propinaron la segunda derrota del certamen a UAI. Y así, dejaron su propio récord en 9 victorias y 3 derrotas. Con este resultado, y dadas también las derrotas de Boca Juniors y Ciudad de Buenos Aires en esta fecha 12, la cima de la tabla de posiciones quedó sumamente apretada: entre el líder UAI y la quinta ubicación que ocupa el CCC apenas hay cuatro puntos de diferencia. Por ello, en las tres fechas que quedan por delante para cerrar la fase regular de la División de Honor puede cambiar mucho todavía de cara a los posicionamientos para los playoffs que definirán al campeón de la máxima categoría de la FMV. Anoche ya comenzó la 13ª fecha (River Plate vs Tortuguitas; y Universitario (LP) vs Vélez Sarsfield jugaban al cierre de esta edición), que tendrá a Ciudad de Campana recibiendo hoy, desde las 21.30 horas, la visita de Náutico Hacoaj. RESULTADOS FECHA 12: Boca Juniors 1-3 Club Italiano (25-15, 21-25, 21-25, 22-25); Bella Vista 3-0 Universitario (LP) (25-15, 25-23, 25-21); Club de Amigos 3-0 Municipalidad de Lomas de Zamora (25-21, 25-10, 25-23); Ciudad de Buenos Aires 0-3 River Plate (23-25, 22-25, 23-25); Náutico Hacoaj 3-0 Deportivo Morón (25-17, 25-11, 25-12); Tortuguitas 0-3 San Lorenzo (24-26, 17-25, 26-28); UAI vs Ciudad de Campana (17-25, 18-25, 22-25); y Vélez Sarsfield 3-2 UNLaM (25-17, 21-25, 25-19, 23-25, 15-7). POSICIONES: 1) UAI, 30 puntos; 2) Boca Juniors, 28 puntos; 3) Ciudad de Buenos Aires y Club de Amigos, 27 puntos; 5) Ciudad de Campana, 26 puntos; 6) UNLaM, 24 puntos; 7) Vélez Sarsfield, 21 puntos; 8) Municipalidad de Lomas de Zamora, 20 puntos; 9) River Plate y Club Italiano, 17 puntos; 11) Náutico Hacoaj, 16 puntos; 12) Bella Vista, 11 puntos; 13) San Lorenzo, 10 puntos; 14) Universitario (LP), 8 puntos; 15) Tortuguitas, 6 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos. PARTIDOS FECHA 13: River Plate vs Tortuguitas; Universitario (LP) vs Vélez Sarsfield; Deportivo Morón vs Club de Amigos; Ciudad de Campana vs Náutico Hacoaj; Club Italiano vs Ciudad de Buenos Aires; San Lorenzo vs UAI; UNLaM vs Boca Juniors; y Lomas de Zamora vs Bella Vista.

