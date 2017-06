Reclamos y nuevos conflictos en Tenaris

La UOM está realizando paros de dos horas por turnos y también movilizaciones dentro de la planta por la negativa de la Cámara Argentina del Acero a reconocer la paritaria que el gremio acordó con las otras seis de las cámaras del sector. En ese marco, ayer, la empresa le prohibió el ingreso a un grupo de trabajadores ligados al gremio. El último día de mayo, tras dos meses de larga negociación, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó el acuerdo paritario alcanzadas con seis cámaras del sector, el cual redondeaba un incremento salarial aproximado del 25% (un 12% retroactivo a abril y un 11% desde septiembre, a lo que se agrega una suma no remunerativa de $ 4.000 que se pagará también en forma escalonada: $ 2000 en octubre y otros $ 2000 con los sueldos de febrero). Ese convenio, que beneficia a unos 200.000 trabajadores metalúrgicos, fue suscripto por las autoridades de la UOM, encabezadas por su Secretario General, Antonio Caló, y los representantes de las seis cámaras empresarias (ADIMRA, AFAC, AFARTE, CAMIMA, FEDEHOGAR Y CAIAMA). Posteriormente a ese acuerdo, el sindicato siguió negociando para replicar el mismo porcentaje de recomposición en la discusión del convenio con la industria siderúrgica (rama 21), sector representado por la Cámara del Acero, que agrupa a compañías líderes como TenarisSiderca, Siderar y Acindar. Sin embargo, ante la falta de avance en esas negociaciones, la UOM decidió esta semana iniciar un plan de lucha con dos horas de paro por turno en estas importantes plantas industriales. Así, en TenarisSiderca, los trabajadores metalúrgicos realizaron el lunes paros de 8 a 10 en el turno mañana; de 16 a 18 en el turno tarde; y de 0 a 2 en el turno noche. Esas medidas de fuerza, programadas hasta el viernes con el mismo cronograma, fueron acompañadas ayer a la mañana por una multitudinaria movilización dentro de la planta. "Tuvimos un total acatamiento y acompañamiento de parte de los compañeros trabajadores", contó un dirigente gremial respecto a esa marcha "interna" dentro de Tenaris. Hasta allí, todo transcurría de acuerdo a lo planteado por el gremio "ante el Ministerio de Trabajo de la Nación". Pero la sorpresa para los dirigentes metalúrgicos llegó a las 13 horas, cuando un grupo de trabajadores ligados al sindicato no pudo ingresar a la planta para cumplir con su jornada laboral. "Siderca apostó a romper nuestro diagrama de protesta y nos encontramos con que a algunos trabajadores les impedían el ingreso a la planta. Esto lo constatamos con nuestro representantes legal y también con escribana pública, porque atenta contra el derecho a huelga y se transforma en un lock-out patronal", explicaron desde el gremio, al tiempo que revelaron que ocurrió la misma situación a las 21 horas (cuando ingresa el turno noche). "Creemos que el grupo económico más importante del país está violentando la paz social de la zona. Esperamos que mañana (por hoy) tengamos una solución para todos los trabajadores de la ciudad. Nosotros, desde la UOM, vamos a ser cautos y vamos a hacer valer los derechos de nuestros compañeros", explicaron desde el sindicato. Dada la situación, se espera que este mediodía, tanto el Secretario General de la UOMRA, Antonio Caló, como el Secretario General de la UOM Campana, Abel Furlán, mantengan una reunión con representantes de la Cámara del Acero para arribar a un acuerdo que marque un cierre de la paritaria y también de este frente de conflicto.

TRABAJADORES METALÚRGICOS SE MOVILIZARON AYER DENTRO DE LA PLANTA EN RECLAMO DE LA PARITARIA.





LOS BOMBOS Y REDOBLANTES DIJERON PRESENTES DURANTE LA MOVILIZACIÓN REALIZADA AYER POR LA MAÑANA DENTRO DE LA PLANTA.





TRABAJADORES MARCHANDO AYER POR LA CALLE INTERNA DE TENARIS. La CGT Regional realizará un nuevo Plenario, esta vez en Zárate El pasado 2 de junio, la CGT Regional Zárate-Campana realizó un plenario en nuestra ciudad, con la emisión de una nota dirigida al Presidente del Concejo Deliberante, con copia al Intendente, donde solicitaba una resolución dirigida al Poder Ejecutivo Nacional para solicitar que se modifique totalmente la actual política económica y social. El plenario fue realizado en el Club Alumni y luego dispuso una masiva marcha hasta el Palacio Nacional, donde se entregó la nota. De igual forma, este viernes 16, la CGT Regional realizará otro plenario junto a la Mesa Sindical de Baradero. Esta vez será en el Club Pellegrini de Zárate. "No podemos mirar para el costado cuando los lineamientos económicos del gobierno están centrados en derrumbar el desarrollo productivo logrado y el apoyo dado a la Industria nacional, en el período 2003-2015. Estamos decididos a enfrentar esta política oficial", remarcó el metalúrgico Abel Furlán, titular de la CGT Regional Zárate-Campana.

Reclamos y nuevos conflictos en Tenaris

