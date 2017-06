La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/jun/2017 Lanzan créditos del ProCreAr para facilitar la conexión a las redes de gas natural





El Plan Mejor Hogar-Gas, anunciado por el ministro Frigerio y la gobernadora Vidal, se implementará también en Campana. El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzaron en Malvinas Argentinas el programa "Mejor Hogar-Gas", que prevé otorgar microcréditos para que familias de todo el país puedan realizar las conexiones domiciliarias de gas natural a la red de distribución y dejen de usar garrafas. En la primera etapa de este programa se incluirá a nuestra ciudad y también a los distritos de La Matanza, San Miguel, Moreno, Malvinas Argentinas, José C Paz, Tigre, Merlo, Escobar, Tres de Febrero, San Martín, Pilar, San Fernando, Hurlingham, Zárate, Morón, San Isidro, Las Heras, Luján, General Rodríguez, Ituzaingó, Marcos Paz, Vicente López, Mercedes, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Suipacha y Carmen de Areco. "Hay casi 300 mil familias bonaerenses a las cuales les pasa el gas a menos de 30 metros y no tienen esa conexión que les permite, no sólo contar con ese servicio, sino pagar menos porque son familias que gastan muchos recursos para la garrafa, aunque tengan garrafa social u otras alternativas", resaltó el Ministro. Además, destacó que con las conexiones los vecinos tendrán "una mejor salud ya que está comprobado que cuando uno tiene acceso a la red de gas natural tiene al menos un 40% menos de enfermedades, de gripes, y afecciones vinculadas con la alimentación". Por su parte, la Gobernadora subrayó que una vez realizados los trabajos en los domicilios "la gente va a gastar mucho menos en gas cada mes". El plan, implementado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda bajo el lema "Chau Garrafa", contempla en una primera etapa 40.000 conexiones internas de las viviendas en el Gran Buenos Aires en localidades donde ya está instalada la red de distribución de gas natural, aunque luego se hará extensivo a todo el territorio nacional.

ENCABEZARON LA PRESENTACIÓN DE ESTE NUEVO PROGRAMA. ¿De qué se trata el plan "Chau garrafa"? El plan Mejor Hogar-Gas tiene previsto concretar 40.000 conexiones internas de las viviendas. El monto de los créditos es de entre 9.000 y 16.000 pesos, según las bocas que se instalen, que podrán ser hasta tres. Tendrán una cuota máxima de 433 pesos, mientras que los artefactos instalados correrán a cargo del beneficiario. El préstamo podrá comenzarse a pagar luego de concluida la obra, en un plazo de cinco años. Serán 60 cuotas fijas que se deberán abonar mensualmente junto a la boleta del gas. Para solicitarlo se deberá tener un ingreso de hasta 24.180 pesos por familia. La obra deberá ser llevada a cabo por un gasista matriculado, que esté registrado entre los del Programa Procrear, y sus honorarios y los materiales serán abonados directamente por ese plan una vez concluida la obra. Quienes deseen inscribirse lo deberán hacer a través de la web del Programa Procrear, completando un formulario en el cual se le solicitarán datos personales, y financieros con el fin de cumplimentar con los requisitos necesarios.

