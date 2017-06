Campana fue sede del Primer Torneo de Escuelas de Iniciación Deportiva

Participaron alrededor de 350 atletas de escuelas de la zona Norte. El intendente Abella estuvo presente durante la premiación. Campana fue sede el Primer Torneo de Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE) y, al finalizar la jornada, el intendente Sebastián Abella se acercó a felicitar a los participantes y premiar a los ganadores. La actividad, que se desarrolló en la pista de atletismo del Club Ciudad de Campana, contó con la coordinación del profesor Diego Marquine del Centro de Tecnificación Campana y el auspicio de la Dirección de Deportes del Municipio. La jornada comenzó el domingo por la mañana con una capacitación para los profesores y entrenadores presentes a cargo de Marquine, quien se refirió a la importancia de las pruebas múltiples en las etapas formativas del atletismo. Al concluir esta charla, se compartieron aportes y experiencias de los participantes. Luego, desde las 12 y durante toda la tarde se realizaron las competencias atléticas. Finalmente, en el cierre, el intendente y el director de Deportes, Gonzalo Patiño, se sumaron a la premiación. Participaron alrededor de 350 atletas de escuelas de Ramallo, Baradero, Escobar, Pilar, General Rodríguez, San Miguel, Luján, San Andrés de Giles, Chivilcoy y Campana. Además, tres escuelas invitadas de Zárate. Toda la competencia fue fiscalizada por profesores, atletas del Club Ciudad y alumnos del INFD Nº 85 COMBOS DE PRUEBAS -Sub 10 Triatlón (40 c/v, salto en largo sin carrera, lanzamiento de cohete) -Sub 12 Tetratlón (60 mts., salto en alto, lanzamiento de pelota de softbol, cross 500 mts.) -Sub 14 (80 mts., salto en largo, lanzamiento de jabalina, cross 1000 mts.) -Sub 16 Tetratlón (80 mts., salto en alto, impulsión de bala, cross 1500 mts) -Sub 18 Tetratlón (100 mts, salto en largo, lanzamiento de jabalina, cross 2000 mts) GANADORES Sub 14 Mujeres: 1) Ariana Gómez (Campana), 2) Bianca Amante (Campana) y 3) Julieta Rodríguez (Campana). Sub 14 Varones: 1) Lucio Córdoba (Luján), 2) Tomás Muñoz (Campana), 3) Román Calandra (Chivilcoy). Sub 16 Mujeres: 1) Dafne Ramírez (San Andrés de Giles), 2) Iara Herrera (Campana), 3) Camila Martínez (Baradero). Sub 16 Varones: 1) Francisco Córdoba (Luján), 2) Federico Cuello (San Andrés de Giles), 3) Agustín Cané (San Andrés de Giles). Sub 18 Mujeres: 1) Alison Olinik (Campana), 2) Brisa Tobares (Baradero), 3) Camila Villavicencio (Zárate). Sub 18 Varones: 1) Osmar Velázquez (Luján), 2) Sebastián Gómez (Campana), 3) Federico Martínez (Campana). Hubo diplomas para todos los participantes, medallas para todos los chicos U10 y U12 y medallas para los tres primeros puestos de las restantes categorías.

Las competencias se realizaron en el CCC.





Campana fue sede del Primer Torneo de Escuelas de Iniciación Deportiva

