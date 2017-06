Tiene 6 años y padece Leucemia. Está internada en el Sanatorio Anchorena, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En nuestra ciudad se realizará una jornada de donación de sangre este jueves 15 en la Sociedad Fomento del Barrio Dallera. Tiempo atrás, a Uma Celeste Robert, de 6 años, le diagnosticaron Leucemia, y está internada desde el 29 de abril en el Sanatorio Anchorena, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, Uma está necesitando 50 dadores de sangre, de cualquier grupo y factor. Para poder ayudar a la familia (Natalia Zambrino y José Robert son sus papás) se ha organizado una jornada de donación de sangre que se realizará mañana en la Sociedad de Fomento del barrio Dallera, ubicada en Maipu 368 (entre Saavedra y Alberti) en el horario de 9 a 14 horas. Los donantes tienen que llevar el DNI y no hace falta estar en ayunas. A quienes vivan en Buenos Aires, pueden acercarse al Sanatorio directamente, ubicado en Anchorena 1877. El contacto es con el papá, José, cuyo teléfono ceular es (03489) 15-592544. ¿Qué es la Leucemia? Es un cáncer de los glóbulos blancos (un tipo de células de la sangre). Es el tipo más común de cáncer en niños. Las células sanguíneas se forman en la médula ósea. Los glóbulos blancos ayudan a su organismo a combatir infecciones. Sin embargo, en personas con leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Estas células reemplazan a las células sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla su función. La leucemia puede desarrollarse lenta o rápidamente. La leucemia aguda es un tipo de crecimiento rápido y la leucemia crónica crece lentamente. Los niños con leucemia suelen tener uno de los tipos agudos. Los síntomas incluyen: Infecciones, Fiebre, Pérdida del apetito, Cansancio, Sangrar o amoratarse con facilidad, Inflamación de los ganglios linfáticos, Sudores nocturnos, Dificultad para respirar y Dolor en los huesos o en las articulaciones. Los factores de riesgo para la leucemia en niños incluyen: tener un hermano o hermana con leucemia, tener ciertos trastornos genéticos o recibir tratamiento con radiación o quimioterapia. Generalmente, la leucemia infantil se cura con el tratamiento. Las opciones de tratamiento incluyen: quimioterapia, tratamiento con otros medicamentos y radiación. En algunos casos, un trasplante de médula ósea y de células madre puede ayudar. REQUISITOS PARA DONAR SANGRE - Tener entre 18 y 65 años de edad. - Pesar más de 50 kilos. - Gozar de buena salud. - Estar en ayunas NO es necesario. El único ayuno que se debe hacer, es de lácteos y grasas. Es recomendable tomar una infusión con algún sólido. Algunos ejemplos (té o mate cocido, con 2 o 3 tostadas y mermelada) Té o mate cocido con cereales (los cereales sin leche) Té o mate cocido con alguna fruta. - Comprobar identidad (DNI, cédula de identidad o pasaporte). - Haber pasado dos meses de la última donación. - No haber sido transfundido en el último año. - No ser adicto a drogas de ningún tipo. - No haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año. - No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año. - No estar embarazada o amamantando.

Todos por Uma:

Vecina de Campana necesita 50 dadores de sangre

