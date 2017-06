La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/jun/2017 El stand up regresa al Teatro Pedro Barbero







La campanense Laura Arce junto Fernando Quintans y Seba Rubio protagonizarán un espectáculo de entrada libre y gratuita. Será el domingo 18 a las 19 horas. Las entradas podrán retirarse a partir de hoy. El stand up vuelve al teatro Pedro Barbero con un nuevo espectáculo de entrada libre y gratuita, el próximo domingo 18 de junio, a las 19 horas. Organizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, la propuesta permitirá al público disfrutar de un show con humor, ironías e historias de la vida cotidiana contadas de una manera diferente. Durante la velada se contará con la presencia de la comediante campanense Laura Arce, quien desde hace 9 años se ríe de sí misma, del sobrepeso y de los errores con los hombres. Además, se sumarán Fernando Quintans quien es músico, actor, comediante y productor junto a Seba Rubio. Con 12 años de experiencia en el género, Rubio también promete un gran show. Las entradas, gratuitas, podrán retirarse en la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo a partir de este miércoles de 8 a 14 horas.

Laura Arce comparte con el público local su talento.



