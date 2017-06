La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/jun/2017 Rugby:

Ciudad tampoco pudo con Mercedes RC







Como local, cayó 20-17 por la novena fecha de la Segunda División de la URBA. Por la novena fecha de la Segunda División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió el pasado sábado 20-17 como local frente a Mercedes Rugby Club. De esta manera, el equipo Tricolor acumuló su octava derrota en nueve presentaciones y, con 8 puntos, se mantiene en el 12º lugar de la tabla de posiciones. Ante Mercedes RC, los 17 puntos del equipo de nuestra ciudad llegaron por intermedio de tries de Cristian Giles Delgui, Nicolás Zacarías y Juan Calvi, quien además sumó la conversión de su conquista. El juego fue muy parejo y al término del primer tiempo estaba 15-10 para la visita. Sin embargo, con el try y la conversión de Calvi en el segundo tiempo, el CCC pasó al frente en el marcador (17-15). Pero, lamentablemente, no pudo sostener la ventaja y Mercedes, con un try sobre el final, se quedó con la victoria. La formación de Ciudad de Campana presentó los siguientes nombres: Leonardo Vega, Nicolás Fernández, Santiago Sautón; Alan González, Andrés Moreno, Federico Sfredo, Nicolás Zacarías, Gabriel Pujol; Facundo Cerda, Juan Calvi; Pablo Maza, Carlos Díaz, Franco Barco, Cristian Giles Delgui; y Nazareno Alaguibe. Completaron el equipo: Sergio Rodoni, Laureano Salas, Ramiro La Paz, Francisco Calvi, Alexis Vélez y Facundo Díaz Falú. El próximo compromiso del XV Tricolor será este sábado 17 de junio cuando se enfrente como visitante a Atlético y Progreso. RESULTADOS FECHA 9: Las Cañas 32-45 San Andrés; Tiro Federal de San Pedro 26-27 Club Argentino; San Marcos 5-42 El Retiro; Los Cedros 20-43 Varela Juniors; San José 38-22 Tigre Rugby; Atlético y Progreso 35-28 Areco Rugby; Ciudad de Campana 17-20 Mercedes RC. POSICIONES: 1) Atlético San Andrés, 41 puntos; 2) Areco Rugby, 31 puntos; 3) Varela Junior, 30 puntos; 4) El Retiro, 29 puntos; 5) Club Argentino, 27 puntos; 6) Atlético y Progreso, 26 puntos; 7) Las Cañas, 24 puntos; 8) Los Cedros, 23 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 20 puntos; 10) Mercedes RC, 17 puntos; 11) San Marcos, 9 puntos; 12) Ciudad de Campana, 8 puntos; 13) Tigre RC, 7 puntos; 14) San José, 6 puntos.

