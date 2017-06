En Infantiles, el Auriazul postergó a Defensores Unidos de Zárate y quedó en el Grupo C. Las divisiones inferiores del Club Atlético Puerto Nuevo continúan disputando los torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tanto en sus categorías juveniles como en infantiles. JUVENILES Las divisiones juveniles se midieron frente a Sportivo Italiano por la tercera fecha de la Zona A del campeonato de Primera C-D, registrándose los siguientes resultados: -Cuarta División: Sportivo Italiano 0 – Puerto Nuevo 0. -Quinta División: Sportivo Italiano 1 – Puerto Nuevo 4 (Lucas Flores, Samuel Pablo, Rodrigo Andreone y Esteban Gauto). -Sexta División: Sportivo Italiano 2 – Puerto Nuevo 1 (Roberto Martínez). -Séptima División: Puerto Nuevo 1 (Sebastián Deareys) – Sportivo Italiano 2. -Octava División: Puerto Nuevo 0 – Sportivo Italiano 3. -Novena División: Puerto Nuevo 1 (Federico Otta) – Sportivo Italiano 4. Por la cuarta fecha de la Zona A de este certamen, los chicos del Auriazul se estarán midiendo ante Laferrere, en una jornada en la que las categorías mayores jugarán en Campana, mientras que las menores lo harán como visitante. INFANTILES Por la tercera fecha de la Zona 1 del Torneo de Infantiles de AFA, Puerto Nuevo recibió a Defensores Unidos de Zárate en una jornada en la que se registraron los siguientes resultados: -Categoría 2004: Puerto Nuevo 2 (Agustín Gómez y Fabrizio Rossini) – CADU 0. -Categoría 2005: Puerto Nuevo 0 – CADU 0. -Categoría 2006: Puerto Nuevo 0 – CADU 0. Con estos resultados, los chicos Auriazules terminaron en la tercera posición de la tabla general de la Zona 1, por detrás de River Plate y All Boys y por delante de Defensores Unidos de Zárate. De esta manera, estarán jugando en adelante la Zona C (con los terceros del resto de las zonas) de este Torneo de Infantiles que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Puerto Nuevo se midió con Italiano en Juveniles y con Cadu en Infantiles

