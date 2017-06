La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 14/jun/2017 Por el Camino del Recuerdo:

Héctor Scotta no olvida su paso por Villa Dálmine

Por Héctor A. Taborda







Consiguió lo que muy pocos pueden dejar: una marca imborrable en la historia. En 1975, hizo 60 goles para San Lorenzo y marcó el record absoluto de gritos en una temporada. Héctor Scotta, con este cañonero que en su tiempo de jugador se cansó de reventar redes y de burlar arqueros contrarios, me reencontré en 2016 despues de largo tiempo, por esas vueltas que tiene la vida. En ese entonces, a los 66 años, con el mismo físico imponente, sigue acaparando el cariño de la gente que lo vio jugar y no olvida sus éxitos deportivos y su paso por el fútbol de Campana. -¿Te acordas de ese domingo 26 de abril del 1981, en Lima, cuando cenamos juntos con el plantel? -Sí, es verdad. tenés buena memoria. Veníamos de jugar en Rosario ante Newell´s. Yo jugué la fecha anterior pero igual integré esa delegación que tenía como director técnico a Victorio N. Cocco. -Con San Lorenzo, lograste dos títulos. Metropolitano 72 y Nacional 74. Fueron con la "Azulgrana" 226 partidos y señalaste 140 goles. ¿Estos hoy cuánto te valdrían? -En realidad no tengo idea, pero gracias a ellos llegó la titularidad en la mudanza al fútbol europeo, al Sevilla de España. Despues de la vuelta al país para jugar en Ferro, otra vez en San Lorenzo, Boca y unos cuantos clubes del ascenso y entre ellos Villa Dálmine. -El Sevilla te compró en 300 mil dólares, cifra record en su momento. -Sí, fue despues de la gira de la Selección. Fueron los cuatro años más felices de mi vida. -¿Qué me podes decir del 87, cuando también luciste la divisa de Villa Dálmine? -También es hoy un recuerdo muy lindo. Fue Roberto Resquín, en ese momento el director técnico, que me tuvo en cuenta para conformar un excelente equipo. Recuerdo a Salvaggio, José Céliz, Oscar Barrios, el "Tano" Labonia, Crema, José Basualdo, entre otros muchachos generadores de una muy buena compañía. Cuando llegamos a la semifinal del torneo zonal Sureste, le ganamos el primer partido de local a Estudiantes de Río IV, por 2 a 1. El primer gol lo señaló Lucchetti y a mí me tocó la alegría de obtener de penal el tanto de la victoria. Después empatamos de visitante en Córdoba (foto) y también eliminamos a Argentino Oeste en San Nicolás y perdimos la posibilidad de ascender ante Almirante Brown. Fue una pena, es que Dálmine y su gente se merecía ese gran halago. -Muchos no saben que te agrada jugar a la paleta. -Fue con mi amigo Roberto Telch, que nos gustó darle al frontón con esa pequeña pelotita, costumbre que viene de cuando éramos compañeros en San Lorenzo. -El fútbol, por su brillante trayetoria, te ha dejado seguramente, innumerables recuerdos. -La verdad que sí, y todo eso me encanta. En mi hogar, tengo una pieza en donde se puede ver, aquella casaca de San Lorenzo con el escudito a la izquierda y sin publicidad. La de la Selección. La Nº 10 de Diego Maradona. La del Sevilla de España. Banderines, presentes recordatorios, como el de la Filial Roberto Telch. A esa pieza que ya te señalé, hoy me cuesta mucho entrar, va mi hijo Héctor Leonel. Es que pasan los años y yo me emociono mucho. Es hincha de Independiente, cuando de chico aprendió en sus pagos de Santa Fe a pegarle con potencia a la pelota. El que siguó los consejos de Juan Carlos Lorenzo. el que conoció ser campeón, en un lugar histórico como el viejo Gasómetro de Avenida la Plata. El que con la fama nunca perdió la humildad, entendió en 1989 que por fin se merecía un descanso y también los guardavallas. Hoy cuando lo ven, nadie deja de saludarlo. Se sacan fotos con él. "Es para la revista la Chacra", dice el "Gringo" con una sonrisa. Dicen que el que siembre, siempre algo cosecha y Héctor Horacio Scotta, recoge el fruto por darle en su pasado al hincha, tantas victorias, con sus goles, que son por su importancia, a pesar de los años ya transcurridos, muy difíciles de olvidar.

VILLA DÁLMINE 1987. SCOTTA, ABAJO A LA IZQUIERDA.



