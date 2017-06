Fabiana Daversa vino a ofrecer su corazón

P U B L I C







LA ESCRITORA FABIANA DAVERSA TUVO EL PLACER DE ENCONTRARSE CON LOS LECTORES DE SUS COLUMNAS DIARIAS QUE PUBLICA EN NUESTRO MEDIO. Con una cálida y descontracturada charla, la autora de "El Panóptico" abrió ayer el ciclo "Rumbo al 40º Aniversario" de La Auténtica Defensa. Visiblemente agradecida y emocionada por tomar contacto sus lectores, ayer por la tarde Fabiana Daversa logró cautivar y hacer reflexionar a los presentes sobre el sentido de la vida y cómo sobrellevarla "siendo fiel a uno mismo y evitando vivir la vida o la mirada de otro". "La mirada del corazón" fue el tema elegido por la autora de la columna "El Panóptico" para iniciar el ciclo denominado "Rumbo al 40º Aniversario" de La Auténtica Defensa que se desarrollará semanalmente, todos los miércoles, con entrada libre y gratuita en el coqueto salón Ezio Mollo, ubicado en la planta baja del Palacio Municipal. Daversa explicó que, según su particular mirada, "lo más importante es sentir al otro" y desde ese lugar transitar el camino de la vida hacia "dónde el corazón te lleve". En ese sentido, Daversa explicó que para eso hay que confiar en las tres cualidades del corazón: la Valentía, para decir lo que uno piensa; la Autonomía, que nos permite ser libres en el sentido espiritual del concepto: "si uno no es libre de ser quien vino a ser, difícilmente pueda ser feliz", y la Alegría "que es la forma más auténtica de expresión del corazón. Sin alegría, uno está frío", explicó. En ese sentido, Daversa dijo considerarse una verdadera privilegiada porque su familia "le permitió ser quien quería ser" y que lograr hablar desde el corazón "es un privilegio para aquellos que lo hacen pensando siempre en el bien del otro". Las reflexiones de Daversa hicieron que el tiempo pasara literalmente "volando", pero hubo también espacio para las preguntas e inquietudes de los presentes, entre ellos la Subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Buzzini, y el titular de la Secretaría Privada municipal, Javier Contreras. "El corazón es la piedra filosofal de nuestra existencia: todo cobra sentido a partir de él", dijo la sensible columnista de La Auténtica Defensa, e invitó a sus lectores a aprovechar las herramientas electrónicas que nos ofrece la modernidad para acceder a la información que antes no estaba disponible para todos. "Tenemos que volvernos cada vez más completos, no más complejos", aseguró.





La charla se realizó en el Salón Ezio Mollo del Palacio Municipal.





FABIANA DAVERSA JUNTO A LOS DIRECTORES DE LA AUTÉNTICA DEFENSA, LUEGO DE LA EXPOSICIÓN QUE ABRIÓ EL CICLO DE CHARLAS "RUMBO AL 40 ANIVERSARIO". PRÓXIMOS ENCUENTROS Las próximas conferencias del ciclo "Rumbo al 40º aniversario" de La Auténtica Defensa serán: -Miércoles 21 de junio: el Arq. Jorge Bader presentará "Urbanismo y el Campana del futuro". -Miércoles 28 de junio: el Dr. Fernando Validivia disertará sobre "Alimentación Inteligente". -Miércoles 5 de julio: la Dra. Silvina Cotignola hablará sobre "Familia, Inclusión Social y Discapacidad bajo el amparo de la Ley"; -Jueves 13 de julio: el consultor Freddy Gulin expondrá sobre "Economía social y sustentable"; -Jueves 20 de julio: la Dra. Mónica Rímoli disertará sobre "Medicina Ayurveda"; -Jueves 27 de julio: el Lic. Oscar Trujillo repasará la "Historia del periodismo de Campana".

Fabiana Daversa vino a ofrecer su corazón

