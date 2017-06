Comprender la vida es algo que lleva mucho tiempo. Filósofos y artistas lo han intentado a lo largo de la historia. En India, los que se encargan de ésa disciplina se llaman Jainistas. El Jnana o Jaina es una de las siete ramas del Yoga , la que estudia los textos sagrados y piensa la vida. Son los filósofos del Hinduísmo. En Occidente conocemos solamente dos ramas del Yoga, el Hatha (Yoga del cuerpo) y el Tantra Yoga (el despertar de la energía kundalini en el encuentro sexual) . El Bakti (Yoga de la devoción), Mantra (Yoga de la música), Nidra (Yoga de la interpretación de los sueños) y Raja (Yoga Real o de la totalidad) no tiene maestros en éste hemisferio del mundo. Tampoco el Tantra Yoga los tiene, debemos tener precaución en el momento de abordarlo. Recordemos que las grandes tradiciones ocultan sus secretos celosamente, a modo de resguardo. El Jainismo cuenta hermosas historias que vale la pena recordar. Una de ellas es la del rey que quiso escribir su nombre el el monte Sumeru, en un rincón del Himalaya. En la tradición hinduísta, cuando una persona se convierte en la más importante de su tiempo, pasa a denominarse "chakravartin", que significa aquél que ayuda a girar el mundo. Chakra, en sánscrito, es rueda. El rey más poderoso de su tiempo quiso escribir en la piedra de ésa montaña sagrada su nombre y para eso llevó consigo solamente a su asistente, que a su vez, era un gran sabio. Todos sabemos por los diarios lo difícil que es andar por ésos pagos. Después de días y días de caminata, atravesando las más tremendas dificultades, llegaron a la pared de piedra que contenía el nombre de los ilustres. Y para disgusto del rey, ya estaba completamente escrita. No había sitio para que él grabara su nombre. El asistente dijo: -Mi señor, es sabido que para grabar el propio nombre en éste lugar hay que borrar algún otro, con expresión desolada. El rey meditó durante horas, hasta que llegó a la conclusión que no lo haría. -De qué sirve borrar el nombre de un justo para grabar el mío, cuando otro vendrá dentro de unos años y lo borrará también? El asistente sonrió mirando al cielo y dijo: -Es sabido que sólo los verdaderos chackravartins se posponen y toman la decisión correcta de no borrar a sus antecesores. Ha pasado usted la prueba, más riesgosa que la ventisca y la nieve de los derrumbes. Ha vencido su propio ego.

El Panóptico:

Sabios del Himalaya

Por Fabiana Daversa

