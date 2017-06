Mañana se realiza una ”Mateada Juvenil” para jóvenes y adolescentes en el Teatro Bisellia Bar

Será a las 16:30 horas. Los chicos podrán obtener herramientas para combatir el flagelo de temas sociales como la discriminación, el acoso escolar, grooming y el alcance de las redes sociales. "La idea surgió de un grupo de jóvenes preocupadas por la situación que se vive en Campana y se contactaron a través de nuestro Facebook: Entrenamiento Emocional Argentina", cuenta Sandra Moreno Jaicovsky, Psicóloga Social, que junto a su equipo decidipó armar una "Mateada Juvenil" para este viernes a las 16:30 en Bisellia (Estrada 718). El encuentro será para obtener herramientas y combatir el flagelo de temas sociales como la discriminación, el acoso escolar, alcance de las redes sociales y grooming (el acoso cibernético que los chicos no ven cuando del otro lado puede haber una persona perversa). "Los chicos en primer lugar van a liberarse, van a empezar a ser escuchados, quizás no tienen lugares de recepción y de escucha. Vamos a operar de manera preventiva en grupos. Es una manera de acercarnos a ellos y desde la psicología social darle herramientas", detalló sobre la jornada. Hablando de las emociones y de la situación que se vive actualmente, Sandra le comentó a La Auténtica Defensa: "el suicidio es el corolario de otros vacíos emocionales. La vida real no es una vida virtual confunden emociones y situaciones de vacíos existenciales que ellos tienen". Durante estos días hay jóvenes entregando folletería en distintos puntos claves de la ciudad como por ejemplo la Plaza Eduardo Costa y el Parque Urbano. Además han estado entregando flyers en la exposición Multimarcas el fin de semana pasado. Habrá un buzón de emociones, es decir "un depósito donde la persona expresa cómo llega, cómo se va y qué es lo que se lleva". "Hay que detectar el emergente y el existente del grupo; aquellos elementos que nos muestran a nosotras la real problemática", detalla Sandra. "Más que preocuparse hay que ocuparse. El mensaje es que vengan quienes quieran asistir y que tengan un vacío que los convoca, vengan quienes quieran comprometerse. Hay que sentirse con más fortaleza interior", concluyó la responsable de Entrenamiento Emocional. #Dato Mateada Juvenil este viernes 16 a las 16.30 hs en Bisellia, Estrada 718 Campana. Una propuesta para matear con una charla interesante pic.twitter.com/fLDYC0rJII — Daniel Trila (@dantrila) 12 de junio de 2017

Mañana se realiza una ”Mateada Juvenil” para jóvenes y adolescentes en el Teatro Bisellia Bar

