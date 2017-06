La situación se da en la Escuela 21 de Los Cardales. En la Escuela Primara 21 de Los Cardales se está dando un profundo conflicto debido a que fue nombrada al frente de un grado una docente conocida en la comunidad educativa, y que tiene antecedentes de haber sufrido varios intentos de suicidio en los últimos meses. Apenas conocido el nombramiento se generó un profundo estado de inquietud en el grado en cuestión, y una gran resistencia de los padres a dejar a sus hijos al cuidado de la nueva maestra del grado, quienes trasladaron la inquietud a las autoridades de la escuela. Al respecto, la directora del establecimiento informó que el nombramiento de la nueva docente cumplió con todos los tramites legales correspondientes, por lo tanto no pudo hacer mas que informar la novedad a la Secretaría de Asuntos Docentes y al Consejo Escolar para que tomen cartas en el asunto. Según denuncian los padres, la docente que acaba de asumir como suplente tiene diversos antecedentes psiquiátricos que derivaron en varias oportunidades en episodios violentos de intento de suicidio. En ese sentido, se pudo saber que para el nombramiento de un docente titular se tienen en cuenta los antecedentes médicos y por supuesto psiquiátricos, pero no en el caso del nombramiento de un docente suplente. Los padres señalan que no están dispuestos a que una docente con estas características esté al frente de un quinto grado, con chicos que están formando su personalidad y son emocionalmente muy influenciables. Es una situación de mucho riesgo para los chicos y no estmos dispuestos a permitirlo, señalaron. En estos días los padres mantendrán una reunión con la inspectora para plantear la inquietud, donde van a reiterar que no están dispuestos bajo ningún concepto a dejar a sus hijos al cuidado de la docente. También adelantaron que de no resolverse la situacion elevarán el reclamo al ministerio de educación. Mientras tanto, la docente ya se encontraría al frente del grado, por lo tanto muchos padres no están mandando a sus hijos a clase para evitar que tomen contacto con la docente cuestionada.

Padres rechazan a una docente con supuestos problemas psiquiátricos

