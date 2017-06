La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 15/jun/2017 Voley:

Ciudad le ganó a Hacoaj y trepó al cuarto puesto







Como local, el Tricolor se impuso 3-1 por la antepenúltima fecha de la fase regular de la División de Honor. La recta final de la fase regular de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) encuentra con buen andar a la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana. Es que el equipo dirigido por Miguel Mudir continúa sumando victorias y recuperando lugares en la tabla de posiciones. El último martes por la noche venció 3-1 a Náutico Hacoaj, llegó a los 29 puntos y se instaló en la cuarta posición, aprovechando la caída de Ciudad de Buenos Aires frente a Club Italiano. De esta manera, este sábado 17, el equipo de nuestra ciudad tendrá la posibilidad de avanzar un escalón más, dado que por la anteúltima fecha visitará a Club de Amigos, conjunto que marcha en la tercera colocación con 30 unidades, por detrás del líder UAI (33) y el escolta Boca Juniors (31). Ante Náutico Hacoaj, el CCC sacó ventajas en el primer set, pero se quedó en el segundo y la visita logró igualar el tablero. Sin embargo, el Tricolor se recuperó y no volvió a fallar para quedarse finalmente con los tres puntos gracias al triunfo 25-18, 19-25, 25-19, 25-23. La 14ª y anteúltima fecha de la fase regular de la máxima categoría de la FMV se jugará íntegramente este sábado y luego, el sábado siguiente (24 de junio), se disputará la última jornada (Ciudad de Campana estará recibiendo a Bella Vista). RESULTADOS FECHA 13: River 3-1 Tortuguitas (25-22, 25-17, 23-25, 25-19); Universitario (LP) 0-3 Vélez Sarsfield (20-25, 28-30, 18-25); Deportivo Morón 0-3 Club de Amigos 0-3 (11-25, 19-25, 12-25); Ciudad de Campana 3-1 Náutico Hacoaj (25-18, 19-25, 25-19, 25-23); Club Italiano 3-1 Ciudad de Buenos Aires (18-25, 25-20, 25-22, 25-22); San Lorenzo 1-3 UAI (22-25, 20-25, 25-15, 23-25); UNLaM 1-3 Boca Juniors (21-25, 21-25, 25-16, 20-25). Esta noche juegan: Municipalidad de Lomas de Zamora vs Bella Vista. POSICIONES: 1) UAI, 33 puntos; 2) Boca Juniors, 31 puntos; 3) Club de Amigos, 30 puntos; 4) Ciudad de Campana, 29 puntos; 5) Ciudad de Buenos Aires, 27 puntos; 6) UNLaM y Vélez Sarsfield, 24 puntos; 8) Municipalidad de Lomas de Zamora, River Plate y Club Italiano, 20 puntos; 11) Náutico Hacoaj, 16 puntos; 12) Bella Vista, 11 puntos; 13) San Lorenzo, 10 puntos; 14) Universitario (LP), 8 puntos; 15) Tortuguitas, 6 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos. FECHA 14: Bella Vista vs Deportivo Morón; Club de Amigos vs Ciudad de Campana; Ciudad de Buenos Aires vs UNLaM; Náutico Hacoaj vs San Lorenzo; Tortuguitas vs Club Italiano; UAI vs River Plate; Universitario (LP) vs Municipalidad de Lomas de Zamora; Vélez Sarsfield vs Boca Juniors.

CIUDAD ACUMULA 10 VICTORIAS Y TRES DERROTAS EN LA DIVISIÓN DE HONOR.

Voley:

Ciudad le ganó a Hacoaj y trepó al cuarto puesto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: