La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 15/jun/2017 Juegos Bonaerenses 2017:

Se disputó la etapa local de Handball Femenino









NOTICIA RELACIONADA: Continúa el Intercolegial de Handball en el Boat Club Con el acompañamiento del Municipio, jóvenes de distintas escuelas se clasificaron para continuar compitiendo el torneo. Alumnas de distintas escuelas de la ciudad disputaron días atrás la etapa local en diferentes categorías de Handball Femenino de los Juegos Bonaerenses 2017. La jornada contó con la organización de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Deportes. En la categoría "Sub 14", alcanzaron la victoria el Colegio Dante Alighieri (escolar no federado) y el Colegio Santo Tomás de Aquino (escolar abierto). En tanto que, en la categoría "Sub 16" resultaron ganadoras las alumnas del Colegio Dante Alighieri; y en la división "Sub 18", se impuso el Colegio Santo Tomás de Aquino. De esta manera, los participantes ganadores, clasificaron para continuar en la siguiente instancia, la Etapa Regional, donde podrán demostrar sus habilidades deportivas enfrentándose así, con jóvenes de otras ciudades.

Las deportistas ganadoras de la categoría Sub 16 del Colegio Dante Alighieri con el entrenador Pablo Ortiz.







