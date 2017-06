HCD: Se realizó la segunda sesión ordinaria de junio

Se aprobaron cinco proyecto sobre tablas, entre ellos el repudio a las amenazas recibidas por el candidato a Secretario General del SOMU. En cambio, se rechazó el tratamiento sobre tablas del proyecto que pedía sancionar la Emergencia Laboral. Ayer se desarrolló la segunda sesión ordinaria de junio del Concejo Deliberante de Campana, que aprobó sobre tablas cinco proyectos, al tiempo que un sexto no logró contar con los votos necesarios para contar con el mismo tratamiento. Se trataba del proyecto de ordenanza presentado por los bloques Frente para la Victoria y Frente Renovador que pretendía declarar la Emergencia Laboral en nuestra ciudad, en consonancia con el reclamo de la CGT Regional Zárate-Campana, que hoy estará realizando un nuevo plenario en la vecina ciudad de Zárate. En sus argumentos, la iniciativa defendida por la concejal Soledad Calle (FpV) señala: "Que en nuestra ciudad se han producido suspensiones, despidos e incluso cierre de empresas, quedando cientos, y tal vez miles de familias sin trabajo; que el sector de la construcción contabiliza más de 1.000 trabajadores desocupados; el sector metalúrgico redujo más de 1400 puestos de trabajo entre desvinculaciones, ceses de contratos y despidos en el último año; el sector químico también se ha visto gravemente afectado, lo que se profundiza ante el anuncio de cierre del área de producción y administración de la empresa Carboclor que provocará alrededor de 250 nuevos despidos, entre otros sectores afectados. Que los comerciantes más experimentados de la ciudad caracterizaron al año 2016 como el peor para el sector en los últimos 50 años". Mientras tanto, en su articulado llamaba al Departamento Ejecutivo "a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para contribuir a garantizar el acceso al trabajo de todos los habitantes de nuestro municipio"; y "a solicitar al Ejecutivo Provincial y Nacional que, con urgencia, detengan los despidos en la administración pública e instrumenten todas las herramientas necesarias para evitar que se pierdan más fuentes de trabajo en el sector privado" Sin embargo, el proyecto no fue acompañado por el oficialismo. "Es inviable e inaplicable y, en caso de ser aprobado, sólo tiene un destino: el veto", marcó el Presidente del bloque Cambiemos, Mariano Raineri, que también reprochó errores en la redacción del texto, ganándose la reprobación de las decenas de trabajadores que habían colmado la platea del Salón Blanco. Finalmente, tras nuevas intervenciones que incluyeron, otra vez, cruces por lo establecido en el reglamento interno al momento de la utilización de la palabra, el proyecto fue pasado a comisión por no contar con los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas. Distinto fue el destino de los otros cinco proyecto que sí fueron tratados sobre tablas y aprobados con los 18 votos presentes (Ghione y Cazador estuvieron ausentes). Así se avaló la adhesión al "Día Mundial de toma de conciencia del maltrato en la vejez"; el pedido de informes a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales para conocer cuántas Pensiones No Contributivas fueron dadas de baja en Campana; el repudio a la decisión de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) de adherir al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico para la carrera de Trabajo Social (reduce en un año la currícula y lo transforma en un posgrado arancelado); y el repudio a los hechos intimidatorios y violentos que sufrió el candidato a Secretario General de la Seccional Campana del SOMU, Alexis Velázquez, a quien le gatillaron seis veces en la cabeza, amenazándole para que baje su lista. Para defender ese proyecto, el Presidente del Concejo Deliberante hizo uso de su banca y señaló: "La situación que vivió el candidato nos recuerda a una época oscura de nuestro país y nadie que quiera participar democráticamente para cuidar los derechos de los trabajadores, merece sufrir esto. Se trata de defender la libertad sindical". Luego, los proyectos que contaban con despacho de comisión fueron aprobados todos de manera unánime a excepción del relacionado a obras de la Casa Joven, que mostró a la oposición absteniéndose de votar por falta de información del proyecto. Antes, en el inicio de la sesión (que se demoró una hora respecto a lo pautado), la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano, fue utilizada por una vecina, representante de la agrupación "Vecinos del Humedal", quien solicitó que se declare no urbanizable el área territorial de la zona de humedales asociados a la cuenca del Río Luján y Paraná de las Palmas. Desde la agrupación consideran que toda construcción que implique movimiento de suelos y rellenos puede alterar el funcionamiento natural del ecosistema. El área es considerada zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Otamendi. La solicitud formal es la ampliación de la ordenanza 6374 sancionada en el año 2015 por el Concejo Deliberante.

La aplicación del reglamento interno volvió a generar polémicas entre los concejales.





ROSES "BAJÓ" A SU BANCA PARA MANIFESTAR SU REPUDIO AL HECHO SUFRIDO POR ALEXIS VELÁZQUEZ Y PARA MANIFESTAR SU "DEFENSA DE LA LIBERTAD SINDICAL".





ROSES "BAJÓ" A SU BANCA PARA MANIFESTAR SU REPUDIO AL HECHO SUFRIDO POR ALEXIS VELÁZQUEZ Y PARA MANIFESTAR SU "DEFENSA DE LA LIBERTAD SINDICAL".



HCD: Se realizó la segunda sesión ordinaria de junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: