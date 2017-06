Tenaris y la UOM acercaron posiciones y se levantaron las medidas de fuerza

HASTA 500 A su vez, en el diálogo con la prensa, Martínez Álvarez señaló que la cantidad de personas a incorporar por TenarisSiderca dada la recuperación de la producción podría alcanzar los 500 trabajadores. "Han aparecido versiones periodísticas que daban cuenta de salida de gente (de la planta). Gracias a Dios nada más erróneo que eso: estamos incorporando gente, hemos hablado hace un mes atrás de unas 400 personas, y es muy probable que el número final sea algo mayor que eso y esté entre 450 y 500 personas. Estamos viendo una recuperación en nuestra planta industrial que nos llena de alegría y el desafío es incorporar a estos 500 nuevos miembros de la familia Tenaris", remarcó. El Director General de la empresa anunció "un principio de acuerdo", mientras que desde el gremio reconocieron que la oferta fue "buena", pero marcaron que la decisión final la tomarán los trabajadores. El ofrecimiento rondaría el 25% de aumento. La semana termina mejor para las relaciones entre Tenaris Siderca y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Así lo deslizó ayer el Director General de la compañía, Javier Martínez Álvarez, quien anunció un "principio de acuerdo" en la negociación por la recomposición salarial de los trabajadores con el gremio, al tiempo que informó que la UOM levantó las medidas de fuerza que se habían programado de lunes a viernes. En tanto, fuentes del gremio ratificaron que, a través de la Cámara del Acero, se presentó una "buena oferta" y que se levantaron los paros de dos horas por turno. En cambio, no confirmaron que esté cerrado el acuerdo. En ese sentido señalaron que la decisión final la tomarán los trabajadores durante un plebiscito que se realizaría la semana próxima. "El miércoles a la tarde, luego de varias reuniones, logramos un principio de acuerdo", aseguró ayer Martínez Álvarez en el marco del almuerzo que compartió con la prensa por los agasajos realizados desde la empresa por el Día del Periodista. Esto implicó el levantamiento de las medidas que se habían aplicado (desde el gremio) y se recuperó la normal operación en nuestra planta", agregó. Es que la UOM había iniciado el lunes un plan de lucha con paros de dos horas por turno. Y en ese marco había realizado una importante movilización dentro de la planta que habría sido el disparador de un nuevo conflicto, cuando posteriormente la empresa no dejó ingresar a cumplir su jornada laboral a algunos trabajadores de cercana relación con el gremio. Según trascendió, el aumento salarial ofrecido rondaría el 23% y llegaría a un 25% en el "conformado", ya que además incluye una suma fija. En la previa a esta negociación de la rama 21 (la siderúrgica), la UOM había alcanzado un acuerdo paritario con las otras seis cámaras del sector, el cual redondeaba un incremento salarial aproximado del 25% (un 12% retroactivo a abril y un 11% desde septiembre, a lo que se agrega también una suma no remunerativa de $ 4.000 que se pagará en forma escalonada). Sin embargo, como viene sucediendo en los últimos años, replicar ese acuerdo en la rama 21 volvió a generar conflicto con la Cámara del Acero, que agrupa a compañías líderes como TenarisSiderca, TerniumSiderar y Acindar. "Nos gustaría que las cosas sean mucho más rápidas, pero creo que ha sido mucho más rápido que años anteriores. (La negociación) Siempre tiene esta mecánica: primero se hace con la UOM a nivel nacional y después se hace la negociación específica de alguna de las cámaras. En nuestro caso, dentro de lo que se llama la Cámara del Acero", señaló Martínez Álvarez al respecto, al tiempo que calificó de "razonable" el principio de acuerdo alcanzado con la UOM: "Se ha llegado a un acuerdo razonable que nuevamente es un desafío grande de competitividad como mirada de largo plazo para todos los industriales", afirmó.

JAVIER MARTÍNEZ ÁLVAREZ COMPARTIÓ AYER UN ALMUERZO CON LA PRENSA LOCAL Y SE REFIRIÓ A LA NEGOCIACIÓN SALARIAL CON LA UOM.



Tenaris y la UOM acercaron posiciones y se levantaron las medidas de fuerza

