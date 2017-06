Desde las 15.30 horas recibe la visita de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que está luchando por el ascenso a Primera División. El Violeta, en tanto, necesita sumar para engrosar su promedio. Núñez sería titular en lugar de Falcón. Con la necesidad de volver a la senda positiva, este Villa Dálmine que busca con urgencia los puntos necesarios para afianzarse en el Nacional B tendrá esta tarde una dura prueba cuando reciba la visita de Guillermo Brown de Puerto Madryn, equipo que marcha en la segunda colocación del campeonato y está peleando por el ascenso a la Primera División. El Violeta llega a este encuentro después de caer como visitante frente a Brown en Adrogué, en un resultado que le quitó buena parte del aire que había conseguido tras vencer a Atlético Paraná como local. Por eso, afrontará este juego ante Guillermo Brown con la necesidad de sumar ante su retroceso en la tabla de promedios (cayó hasta el 14º lugar). Y para ello, el DT Felipe De la Riva volverá a apostar prácticamente por la misma formación, sosteniendo a un equipo que tuvo buenos rendimientos en los primeros tiempos de los últimos dos partidos. Sin embargo, el entrenador deberá realizar dos modificaciones. Una en defensa, por la suspensión de Rubén Zamponi (cinco amarillas), quien será reemplazado por Luciano Recalde. Y otra en el mediocampo, dado que Horacio Falcón, tras la visita a Brown de Adrogué, arrastra una contractura que no le permite estar al ciento por ciento, por lo que su lugar será ocupado por Diego Núñez. Así, Villa Dálmine formaría hoy con Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde, Lautaro Fórmica; Fabrizio Palma, Federico Recalde, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto, entre los suplentes estarán: Francisco Mastrángelo, Jorge Demaio, Horacio Falcón, Lucas Favalli, Franco Otta, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. Por su parte, Guillermo Brown (64) llega a esta fecha a cuatro puntos del líder Argentinos Juniors (68) y con cinco de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Chacarita (59). Y lo hace inmerso en una racha positiva de seis partidos, con cuatro victorias y dos empates, habiendo recibido apenas un gol en esos seis encuentros y luego de derrotar a Douglas Haig en la última fecha. Para visitar al Violeta, Gastón Esmerado definió el reingreso a la alineación titular de Marcos Rivadero en lugar de Ignacio Cacheiro para cumplir funciones de mediocampista central junto con Sergio Sánchez, formando un "doble cinco". De esta manera, Brown alistará hoy con Andrés Mehring; Franco Flores, Tobías Albarracín, Lucas Landa y Nicolás Dematei; Román Strada, Sergio Sánchez, Marcos Rivadero y Claudio Mosca; Jonatan Bauman y Tobías Figueroa. El partido comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, será arbitrado por Ramiro López y tendrá televisación en vivo y en directo de TyC Sports.

EL DESPLIEGUE DE BURZIO Y CÉRICA EN LOS METROS FINALES ES FUNDAMENTAL PARAS LAS ASPIRACIONES DE TRIUNFO DEL VIOLETA. NACIONAL B - FECHA 38 AYER: Atlético Paraná 0 - Brown de Adrogué 3 / Ariel Suárez VIERNES - 15.35 horas: Villa Dálmine vs Brown (M) / Ramiro López (TV) - 17:00 horas: Gimnasia (J) vs Juventud Unida (G) / Sebastián Ranciglio - 21:00 horas: Instituto vs Ind. Rivadavia / Nicolás Lamolina - 21:05 horas: Chacarita vs Boca Unidos / Hernán Mastrángelo (TV) - 21:30 horas: San Martín (T) vs Ctral. Córdoba (SdE) / Diego Ceballos SÁBADO - 14:00 horas: Douglas Haig vs All Boys / Bruno Bocca - 15:00 horas: Nueva Chicago vs Flandria / Héctor Paletta - 19:00 horas: Crucero Del Norte vs Almagro / Pedro Argañaraz - 20:45 horas: Argentinos Jrs. vs Santamarina / Fernando Echenique (TV) DOMINGO - 18:00 horas: Estudiantes (SL) vs Ferro / Pablo Dóvalo EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 5: en 4 partidos oficiales Villa Dálmine ganó 1 vez, Guillermo Brown 2 y empataron el partido restante. Villa Dálmine marcó 4 goles en tanto que el conjunto del sur conquistó 7. COMO LOCAL: En Campana, jugaron una vez y fue empate 1 a 1. COMO VISITANTE: En Puerto Madryn jugaron 3 veces, con 2 victorias para Guillermo Brown (6 goles) y una para el Violeta (3 goles). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL. Se jugó el sábado 14 de Marzo de 2015, por la 5ª fecha de la B Nacional, y fue empate 1-1. VILLA DÁLMINE (1): Carlos Kletnicki; Juan Celaya, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Federico Poggi; Matías Nouet, Javier Rossi y Nazareno Solís. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Carlos Fernández, Diego Núñez, Gabriel Sanabria, Esteban Pereyra, Nicolás Stefanelli y Andrés Soriano. GUILLERMO BROWN (1): Javier Burrai; Mariano Barale, Alejandro Rébola, Deivis Barone, Hugo Iriarte; Leonardo Marinucci, Gastón Bottino, Marcos Aciar, Alan Moreno; Claudio Mosca y Flavio Ciampichetti. DT: Andrés Yllana. SUPLENTES: Emanuel Bilbao, Brandon Velázquez, Sergio Sánchez, Pablo Jofré, Martín Dedyn, Joaquín Romea y Rodrigo Beliz. GOLES: PT 3m Javier Rossi (VD). ST 26m Flavio Ciampichetti (GB) CAMBIOS: ST 16m Dedyn x Moreno (GB) y Beliz x Aciar (GB); 25m Sanabria x Poggi (VD); 30m Stefanelli x Nouet (VD); 35m Soriano x Rossi (VD); 42m Sánchez x Ciampichetti (GM). AMONESTADOS: Pérez (VD); Mosca, Barale, Dedyn, Sánchez y Bottino (GB). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Ignacio Lupani.

Nacional B:

Villa Dálmine tendrá hoy una dura prueba ante el escolta del campeonato

