Nada puede sustituir la voz humana, lo afirman los grandes cantantes. No se comparará ninguna filmación a la presencia del actor en el escenario, dicen los que se dedican al teatro. Ninguna fotografía o reproducción se iguala a la pintura original. El aroma de la naturaleza no puede ser reproducido por las fragancias. Degustar el producto fresco es mejor que cualquier producto que haya sido congelado. Éstas grandes verdades vienen a la mente cuando los escritores nos encontramos con nuestros lectores. Se borran las barreras generacionales, las pantallas se vuelven humanas, las sonrisas se graban a fuego en nuestra memoria. Grata experiencia la del ser humano. Gracias queridos panópticos que se acercaron personalmente el miércoles a la conferencia. Gracias a los que quisieron venir y no pudieron, porque estuvieron allí de manera misteriosa. Gracias a los integrantes del "equipazo", que hicieron posible el encuentro. Gracias Municipalidad de Campana y sus autoridades, funcionarios y colegas. Gracias La Auténtica Defensa por congregar a los que aún tenemos cosas que intercambiar con el público. Porque de éso se trata. Lo demás es Cero. Es Cero Humano.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Gracias

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: