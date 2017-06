Ghione y Colella, en el acto de incorporación de Libres del Sur al Frente ”Un País”

En un acto en el estadio Malvinas Argentinas, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, oficializó la incorporación de Libres del Sur con Victoria Donda y Jorge Ceballos como referentes, al Frente "Un País", el espacio de unidad que encabeza junto a Margarita Stolbizer. "Un país unido se construye si entendemos que la cultura del trabajo es el motor de la movilidad social ascendente", expresó Massa, utilizando como lema el nombre de su alianza electoral. Massa reiteró que se intenta "imponer la idea de que la Argentina se divide entre un Gobierno para pocos y un pasado manejado por la corrupción". E insistió: "No nos van a condenar a tener que elegir entre corruptos y ajustadores". Posteriormente señaló: "Viene el tiempo en el que la Argentina la agenda la impongan las PyMEs, las organizaciones sociales y los trabajadores. Los que robaron no solo tienen que ir presos, sino también devolver todo lo que se llevaron". Y luego concluyó "Los invito a trabajar juntos para construir un país unido. Somos una alternativa que cree que Argentina puede tener futuro". En tanto, a su turno, la diputada Victoria Donda consideró que "no venimos a construir un país de ´roban pero hacen´ ni de ricos que hacen para ellos". "La mentira de la pobreza cero de Macri de hoy, es igual a la mentira del INDEC de Cristina de ayer", sentenció la referente de Libres del Sur, quien agregó: "Estamos convencidos que lo mejor está por venir. Vinimos hasta acá por el futuro". VISIÓN LOCAL El referente local del Frente Renovador, Juan Ghione, destacó que "es importante la incorporación de Libres del Sur porque se está construyendo un proyecto integral, sin grietas, que represente a todo el país, reafirmando el compromiso con los que más lo necesitan". Por su parte, el concejal Marco Colella celebró la llegada de Libres del Sur a "Un País", porque "es una demostración de nuestro avance como espacio político que prioriza el bolsillo de los argentinos y no la confrontación".



Ghione y Colella, en el acto de incorporación de Libres del Sur al Frente ”Un País”

