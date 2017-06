Cristina Blotta Receta saludable: Flan de acelgas Ingredientes - 1.300 g de acelgas, - 80 g de parmesano rallado, - 2 huevos, - 20 g de mantequilla, nuez moscada, sal Preparación Para preparar esta receta debemos saber que significa BLANQUEAR VERDURAS El blanqueado se aplica sobre todo a verduras de fuerte sabor como, como espinacas, acelgas, brócoli y coliflor. Tras introducirlas en el agua, baja la temperatura de la misma y deje de hervir porque la temperatura de los alimentos que se introducen. Cuando recupera temperatura y comienza de nuevo a hervir, se mantienen las verduras para que se blanqueen durante dos minutos. Cocinar las acelgas en una cacerola ancha y baja, con poca agua (solo que las cubra) para aclararlas o blanquearlas. Escurrirlas y batirlas completamente. Añadir el queso parmesano, salar y, si se desea, añadir un poco de nuez moscada. Incorporar los huevos. Enmantecar o aceitar un molde de corona de 3/4 de litro de capacidad y verter en él el preparado. Cocinar en el horno, durante 25 minutos. Dejar reposar 3 minutos, luego desmoldar sobre la bandeja. La acelga es una planta comestible perteneciente a la familia de las quenopodiáceas originaria del sur de Europa. Algunas variedades de acelga exhiben pencas anchas y carnosas; en cambio, las raíces pivotantes de las acelgas no se hinchan y presentan cierta dureza que no las hace apropiadas para el consumo. Las acelgas acompañan bien los hervidos de patata, arroz y trigo sarraceno, y sus pencas pueden prepararse rebozadas o en salsa blancal. Existen muchísimas variedades de acelga: de penca ancha, blanda, roja, finas y estrechas; de hojas verde oscuro, verde claro, rizada. Se considera una planta bianual y requiere, para un buen cultivo, que los suelos sean fértiles y húmedos. La acelga y la gastronomía: es muy utilizada, para la preparación de ensaladas, jugos, entre otros. Propiedades curativas De esta planta se utilizan las hojas con fines medicinales, las cuales se elaboran decocciones, tinturas y emplastos. La acelga estimula y favorece la eliminación de orina y de materia fecal, alivia las alergias y provoca sudor. La bebida de las hojas alivia las irritaciones de las vías digestivas y la flatulencia, mantiene en buen estado de funcionamiento el estómago y el intestino grueso y es remedio excelente contra el estreñimiento. Para el tratamiento de las hemorroides, la diarrea con sangre y los dolores e irritaciones del colon, se practican lavativas con la decocción de las hojas de acelgas. El emplasto de hojas frescas lavadas y machadas calma el dolor y las inflamaciones externas, la hinchazón, los granos, las heridas en la piel y las hemorroides. Por su gran contenido de hierro y su acción preventiva del estreñimiento, es una sana costumbre consumir ensaladas con un buen contenido de hojas de acelga para prevenir la anemia o para su tratamiento. Remedios populares Remedio con acelga para el acné. Lavar 2 hojas de acelgas, cortar en pedazos una rama de apio y 2 rábanos. Colocar en una licuadora junto con un poco de agua. Licuar por unos instantes. Colocar esta preparación, a modo de mascarilla, sobre el rostro especialmente en las áreas afectadas por el acné. Remedio con acelga para las úlceras varicosas Cortar una rama de apio, 2 hojas de acelgas y una manzana en pedazos. Luego extraer el gel contenido en una penca u hoja de aloe vera o sábila. Colocar todos los ingredientes en una licuadora. Aplicar el jugo resultante sobre las heridas causadas por las úlceras varicosas mediante una bolita de algodón. y dejar puesta toda la noche. Retirar con agua fresca por la mañana. Remedio con acelga para los piojos o la pediculosis: Hervir 1 litro de agua y después añadir 50 gr. de hojas y raíces de acelga. Lavar la cabeza con esta mezcla. Este remedio elimina las liendres o huevos del piojo. Sin olvidar el peine fino. Remedio con acelga para el estreñimiento: Hervir 2 cucharadas de hojas de acelga en una taza de agua por 5 minutos,. Beber una taza todos los días antes de dormir. Remedio con acelga para orzuelo Lavar una hoja de acelga y después calentarlo, con un poco de agua, por 5 minutos. Filtrar el líquido y dejar enfriar la acelga. Cuando esté templada, aplicar de forma directa sobre el área afectada, con los párpados cerrados. Repetir la operación tres veces al día hasta que desaparezcan los orzuelos. Remedio con acelga para baja la inflamación Hervir 3 ramas de apio y un puñado de acelga en un litro de agua. Tapar y dejar refrescar. Filtrar y usar la parte sólida de la preparación, a modo de cataplasma, sobre la zona afectada. Aplicar aún caliente (pero a temperatura tolerable). Remedio con acelga para la anemia Preparar un té con tres puñados de hojas de acelga finamente cortadas en un litro de agua y se toman diariamente tres vasos medianos.







El Jardín que se Come:

Acelga; Propiedades curativas y recetas (última parte)

Por Cristina Blotta

