Torta invertida de Manzana Ingredientes: - 120grs. de manteca - 3 tazas de harina leudante - 2 tazas de azúcar - 3 huevos - jugo de 2 naranjas - Esencia de vainilla - 1 vasito de licor (optativo). - 4 /6 manzanas deliciosa /verdes caramelo - 1 taza de azúcar - Jugo de limón - Azúcar impalpable Un plato dulce ideal tanto para acompañar como postre el menú del mediodía o la merienda de la tarde La torta de Manzanas invertida, es una herramienta ideal para que el próximo domingo, día del Padre, la familia disfrute de un plato dulce de sencillla preparación, pero de exquisito sabor. Podrá utilizarse tanto como plato de postre durante el mediodía, disfrutando de una hermosa sobremesa familiar; o quizás será el plato dulce de la tarde, acompañanda de una ronda de mates bien cerquita de la estufa (dicen que este domingo se viene el frío en serio). PREPARACIÓN Pelar y cortar las manzanas en rodajas finitas sin el centro ni semillas, rociarlas con jugo de limón para que no se oxiden. En un molde metálico de torta colocar el azúcar y el jugo de limón y realizar sobre la hornalla el caramelo, moviendo la fuente para que se distribuya, retirarlo cuando esté clarito y bien cubierto, dejar entibiar y cubrir toda la superficie con las manzanas. Batir la manteca con el azúcar hasta que quede una crema, incorporar los huevos de uno por vez, la harina tamiza , intercalando con el jugo de naranja y la vainilla, incorporar el vasito de licor. Cubrir la preparación sobre las manzanas. Cocinar a horno medio alrededor de 45", probar con un palillo que salga seco. Desmoldar sobre una fuente o plato grande en caliente para que salga todo el caramelo La parte que se puede haber quedado adherida al molde retirarla con una espátula y cubrir donde falte. Espolvorear con azúcar impalpable. Se puede realizar con un batidora de 2 paletas. Las manzanas largan jugo así que probar bien el centro la cocción para que no quede cruda. Se puede comer tibia o fría y si hay muchos golosos colocar encada porción un copo de crema chantilly. Curiosidades: de las manzanas - Las manzanas se presentan en toda la gama de rojos, verdes o amarillos. - No contienen grasa, colesterol ni sodio. - Los árboles de manzanas tardan de 4 a 5 años para producir su primera fruta. - Las manzanas fueron la fruta preferida de los antiguos griegos y romanos. - El 25 % del volumen de una manzana es aire, es por eso que flotan. - Las manzanas maduran 6 a 10 veces más rápido a temperatura ambiente que si estuviesen en la heladera. - Para obtener 4 litros y medio de sidra se necesitan 36 manzanas. - Algunos compuestos presentes en las manzanas y en otras frutas como los duraznos y peras, producen oxidación poniéndose marrón la fruta cuando se le quita la cáscara o se corta. Esta oxidación puede producir la pérdida de vitamina C presente en estas frutas. - La oxidación puede frenarse colocando la fruta en jugo de limón o en almíbar. - Las manzanas que se cosechan en verano deben consumirse enseguida, a diferencia de las de otoño, que pueden conservarse por más largo tiempo.



La cocina de la abuela Berta:

Torta para el Día del Padre

