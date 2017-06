La Chancleta de Neymar sigue con puntaje ideal en la Zona A, mientras en la Zona B el liderazgo es compartido entre Transportes Espartaco y Carpintería Metálica Curti. Se viene una doble fecha, aprovechando el feriado del martes.

El pasado sábado se disputó la novena fecha de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana que tiene a La Chancleta de Neymar como líder de la Zona A y como único equipo con puntaje ideal, luego de nueve triunfos en nueve presentaciones (en esta última jornada venció 2-1 a CyL con doblete de Alex Curto).

En tanto, en la Zona B, Transportes Espartaco y Carpintería Metálica Curti también sumaron victorias el pasado sábado son líderes con 20 unidades.

La disputa del campeonato continuará con una doble fecha que se llevará adelante sábado y martes, aprovechando el feriado del 20 de junio.

Los resultados y goleadores de la novena jornada fueron los siguientes:

ZONA A

-Hierros Campana 2 – Lavadero El Pájaro. Goles: Julián Rodríguez y Rodrigo Cepernic (HIE); Milton Del Valle (LMW).

-Interacero 1 – Panadería Fénix/Distrihuev 1. Goles: Juan Manuel Amestoy (ISA); Martín Baigorri (PFD).

-Paliza Táctica 2 – Super Mc Cottas/JCO 5. Goles: Valentín Di Doménica y Luciano De la Canal (PAL); Paulo Espíndola (3), Kevin Fox y Martín Garrido (SMC).

-Branca FC 1 – Cabañas Yerua/Carnicería Belén 0. Gol: Ian Albornoz (BFC)

-Humilde Team 7 – El Muro FC 1. Goles: Alexis Gerez (4), Juan José Fraccaroli (2) y Juan Ignacio Díaz (HUT); Facundo Luque (ELM).

-La Autentica Defensa 1 – Plegadoras Migueles 4. Goles: Agustín Parrilla (LAD); Ezequiel Orbelli (2), Daniel Batalla y Sebastián Escuredo (PLE)

-CyL/El Buen Sabor 1 – La Chancleta de Neymar 2. Goles: Cristián Sica (CyL); Alex Curto (2) (LCN)

ZONA B

-Cervecero 3 - Tarantula FC 3. Goles: Agustín Graf, Maximiliano Romero y Gustavo Benítez (CER); Nicolás Pepe (2) y Mateo Lacana (TFC).

-Transportes Espartaco 1 - Mirtha La Pantera 0. Gol: Luciano Gambini (TRA).

-Ameghino Servicios 1 - Amarula FC 0. Gol: Ignacio Gavazzi (AAS).

-Pago al Toque 5 - Amigos de Ronaldo 1. Goles: Matías Marchan (2), Nicolás Mazzeo, Luciano Nicolino y Matías Cazzasa (PAT); Bruno Santini (ADR).

-Carpintería Metálica Curti 4 - Inmatel 0. Goles: Javier Monteiro Rodríguez (2), Matías Rojas y Federico Quinteros (CMC).

-Paso a Paso/La Reserva 3 - La Era Repuestos/Automotores Gallego 1. Goles: Gonzalo Bortagaray (2) y Jesús Solis (PAP); Ángel Almada (LER).

-La20 4 - Esturión 3. Goles: Nicolás Bravo (2), Lorenzo Bravo y Federico Laugas (La20); Santiago Aguilar (3) (EST).

Interzonal: Italianisimas FCA 4 - Carnicería El Apo 0. Goles: Carlos Barrichi (2), Carlos Prestera y Federico Gasperi (ITA).

POSICIONES

ZONA A: 1) La Chancleta de Neymar, 27 puntos, 2) Branca FC, 20 puntos; 3) Humilde Team, 17 puntos; 4) Lavadero Mr Wash y Panadería Fénix, 16 puntos; 6) Interacero y Súper McCottas, 15 puntos; 8) Hierros Campana y Plegadoras Migueles, 13 puntos; 10) CyL, 11 puntos; 11) Cabañas Yerua, 8 puntos; 12) La Auténtica Defensa, 7 puntos; 13) El Muro FC, 5 puntos; 14) Carnicería El Apo, 4 puntos; 15) Paliza Táctica, 3 puntos.

ZONA B: 1) Transportes Espartaco y Carpintería Metálica Curti, 20 puntos; 3) Académicos, 19 puntos; 4) Tarántula FC, 17 puntos; 5) Italianísimas, 16 puntos; 6) Amarula FC y Paso a Paso, 15 puntos; 8) Pago al Toque, 14 puntos; 9) Mirtha La Pantera, 13 puntos; 10) La20, 12 puntos; 11) Amigos de Ronaldo, 10 puntos; 12) Esturión y La Era Repuestos, 7 puntos; 14) Inmatel, 6 puntos; 15) Cerveceros, 5 puntos.

GOLEADORES

1) Ian Albornoz (BFC), 14 goles; 2) Juan Pablo Moreira (TRA), 12 puntos; 3) Matías Marchan (PAT) y Alex Curto (LCN), 11 puntos; 5) Matías Irigoyen (AFC), 10 puntos; 6) Franco Lucchetti (CMC), 9 puntos; 7) Juan Ignacio Díaz (HUT), Agustín Carreras (SMC) y Agustín Germano (LCN), 8 goles.

PRÓXIMAS FECHAS

FECHA 10. Este sábado, por la Zona A jugarán: Cabañas Yerua/Carnicería Belén vs. Humilde Team; Hierros Campana vs. La Autentica Defensa; Panadería Fénix/Distrihuev vs. Paliza Táctica; Plegadoras Migueles vs. CYL/El Buen Sabor; La Chancleta de Neymar vs. Interacero; Lavadero Mr. Wash vs. Carnicería El Apo; Super Mc Cottas/JCO vs. Branca FC.

En tanto, en la Zona B, se enfrentarán: Amarula FC vs. La 20; La Era Repuestos/Aut. Gallego vs. Transportes Espartaco; Italianisimas FCA vs. Cervecero; Mirtha La Pantera vs. Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas; Esturión vs. Paso a Paso; Amigos de Ronaldo vs. Académicos/Ameghino Servicios; Tarantula FC vs. Pago al Toque.

Y por el Interzonal jugarán: El Muro FC vs. Carpintería Metálica Curti.

FECHA 11. El martes 20, por la Zona A jugarán: La Autentica Defensa vs. Carnicería El Apo; Paliza Táctica vs. La Chancleta de Neymar; Interacero S.A. vs. Plegadoras Migueles; Humilde Team vs. Super Mc Cottas/JCO; ha 1 Branca FC vs. Panadería Fénix/Distrihuev; El Muro FC vs. Cabañas Yerua/Carnicería Belén; CYL/El Buen Sabor vs. Hierros Campana.

Mientras que por la Zona B lo harán: Pago al Toque vs. Italianisimas FCA; Académicos/Ameghino Servicios vs. Tarantula FC; La 20 vs. Amigos de Ronaldo; Carpintería Metálica Curti vs. Mirtha La Pantera; ; Transportes Espartaco vs. Esturión; Paso a Paso/Cerveza La Reserva vs. Amarula FC; Inmatel/MM Inst. Eléctricas vs. La Era Repuestos/Aut. Gallego.

El Interzonal será: Lavadero Mr. Wash vs. Cervecero.