Ciudad de Campana perdió el invicto en Derqui y esta noche va por la revancha a Zárate







SÍNTESIS DEL PARTIDO PRESIDENTE DERQUI (62): Nicolás Medina (12), Maximiliano Gutiérrez (11), Lautaro Expósito (2), Ignacio Suárez (11) y Nicolás Suárez (12) (FI). Santiago Sicardi (0), Juan Mendoza (3), Alejandro Irigoyen (11) y Álvaro Mendoza (0). DT: Esteban Sánchez. CIUDAD DE CAMPANA (57): Damian Iglesias (3), Francisco Santini (17), Lautaro Toranzo (3), Matias Nieto (9) y Ignacio Novoa (4) (FI). Julián Maldonado (2), Guido Cadelli (7) y Mauro Corvalan (12). DT: Fabián Timmis. PARCIALES: 14-12 / 12-19 (26-31) / 19-17 (45-48) / 17-9 (62-57). ARBITROS: Pablo Cesio y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Presidente Derqui. Desde las 21.30 horas enfrenta como visitante a Defensores Unidos por una nueva fecha del Oficial 2017 de la ABZC. Por la séptima fecha del Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Defensores Unidos de Zárate, que presentará como novedad la presencia del alero Lisandro Rasio, de reciente paso por Atenas de Córdoba, en la Liga Nacional. El equipo dirigido por Fabián Timmis buscará en Villa Fox recuperarse de la derrota sufrida el miércoles frente a Presidente Derqui, en lo que fue su primera caída del certamen. En ese juego, correspondiente a la primera fecha, el Tricolor logró mantenerse al frente del marcador hasta el último cuarto, a pesar de un trámite de bajo ritmo y goleo. Incluso, en el último cuarto estuvo 53-47 arriba. Pero fue entonces que Derqui reaccionó de la mano de Nicolás Medina para construir un parcial de 15-4 y quedarse con el triunfo en el cierre del encuentro por 62 a 57. Así, las posiciones de la Zona A1 quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (4-1), 9 puntos; 2) Presidente Derqui (3-2), 8 puntos; 3) Sportivo Pilar (2-3), 7 puntos; 4) Defensores Unidos (2-2), 6 puntos; 5) Atlético Baradero (1-4), 6 puntos. Por esta séptima fecha, además de Defensores Unidos vs Ciudad de Campana también jugarán Presidente Derqui vs Atlético Baradero, quedando libre Sportivo Pilar. ZONA A2. Por este otro grupo del Nivel A, está programado que se enfrenten Independiente de Zárate vs Atlético Pilar y Sportivo Escobar vs Central Buenos Aires. Las posiciones en esta Zona A2 son: 1) Independiente (3-1), 7 puntos; 2) Atlético Pilar (3-0), 6 puntos; 3) Sportivo Escobar (1-2), 4 puntos; 4) Central Buenos Aires (0-4), 4 puntos.

