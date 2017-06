P U B L I C



En un duelo clave por la cima de la Zona B1 se enfrentarán desde las 21.30 horas. La octava fecha del Nivel B del Torneo Oficial de la ABZC se pondrá en marcha hoy con un duelo clave en la lucha por la cima de la Zona B1: el que protagonizarán en nuestra ciudad el Campana Boat Club frente a Deportivo Arenal. El elenco de Ingeniero Maschwitz está invicto en seis partidos, mientras que el CBC sólo cayó en juego en la misma cantidad de presentaciones: precisamente contra el propio Arenal. El encuentro se jugará desde las 21.30 en la ribera de nuestra ciudad, donde el equipo dirigido por Gustavo Godoy se encuentra invicto hasta el momento. Los otros dos partidos de la Zona B1 se disputarán mañana sábado: Tempestad de San Antonio de Areco vs Unión de Del Viso y Náutico San Pedro vs Independiente de Escobar. Actualmente, las posiciones de la Zona B1 son: 1) Deportivo Arenal (6-0), 12 puntos; 2) Campana Boat Club y Náutico San Pedro (5-1), 11 puntos; 4) Unión de Del Viso (2-4), 8 puntos; 5) Independiente de Escobar (1-6), 8 puntos; 6) Tempestad (0-7), 7 puntos. ZONA B2. En tanto, por esta octava fecha del Nivel B, en la Zona 2 jugarán: Honor y Patria de Capilla del Señor vs Belgrano de Zárate (sábado 20 horas); Peñarol de Pilar vs Ingeniero Raver de Los Cardales (domingo 20.30); y Sportivo Escobar "B" vs Náutico Zárate (martes 20.00). Las posiciones de esta Zona B2 son: 1) Sportivo Escobar "B" (7-0), 14 puntos; 2) Náutico Zárate (5-2), 12 puntos; 3) Ingeniero Raver (4-3), 11 puntos; 4) Belgrano (2-5), 9 puntos; 5) Honor y Patria (2-4), 8 puntos; 6) Peñarol (0-6), 6 puntos.

JOAQUÍN CAZURRO, UNA DE LAS PIEZAS IMPORTANTES DE ESTE CBC QUE BUSCA EL ASCENSO AL NIVEL A.



Nivel B:

Boat Club recibe al invicto Arenal

