Lo confirmó el Intendente Abella. "Sergio ha demostrado su gran capacidad y además es un político brillante y una excelente persona que me acompaña desde que comencé en la política", resaltó el jefe comunal sobre quien estará al frente de la boleta local del oficialismo en las próximas elecciones legislativas. A menos de una semana del cierre de listas, el intendente Sebastián Abella confirmó anoche mediante su cuenta oficial en Facebook que Sergio Roses será quien encabece la lista de candidatos a concejales de Cambiemos Campana. "Sergio Roses será nuestro candidato a primer concejal. Él ya ha demostrado su capacidad de trabajo y de dialogo en el Concejo Deliberante, además de ser un político brillante y una excelente persona que me acompaña desde que comencé en la política", aseguró el jefe comunal. "Hemos dados los primeros pasos para hacer de Campana la ciudad que soñamos pero queda mucho por hacer y estoy seguro que los vecinos nos van a acompañar en agosto y en octubre con su voto", resaltó Abella. "Para mi es un orgullo encabezar esta lista y estoy seguro que los vecinos nos van a acompañar para que podamos seguir cambiando la ciudad. En pocos meses de gestión estamos haciendo las obras que no se hicieron en 20 años, por eso necesitamos que el intendente siga teniendo concejales que no pongan palos en el camino y faciliten que los proyectos se concreten pensando en los vecinos y no en sus proyectos políticos", resaltó Roses. El jefe comunal aún no dio pistas sobre la mujer que secundará al actual presidente del HCD en la lista. El plazo para conformar la misma vence el 24 de Junio.

Abella confirmó que Roses encabezará la lista de concejales de Cambiemos

