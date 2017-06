El Municipio puso en marcha la obra de pavimentación en San Felipe

El intendente se acercó al barrio para constatar el inicio de los trabajos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos y la transitabilidad. "Me llena de orgullo que en nuestra ciudad se hayan puesto en marcha tantas obras", aseguró. La obra de pavi-mentación en San Felipe se puso en marcha iniciando por la calle Ricardo Rojas. Por tal motivo, el intendente Sebastián Abella y el secretario de Pla-neamiento, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico, Sergio Agostinelli, se acercaron al barrio para constatar el inicio de los trabajos. Esta importante obra implicará en su conjunto una inversión de 103 millones de pesos otorgados por la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Nación. Allí, se creará un sendero seguro con pavimento de hormigón por las calles Ricardo Rojas, Schweitzer y Andrés Del Pino, incluyendo veredas y rampas para discapacitados. Asimismo, informaron desde el Municipio, se construirá una red cloacal, un Centro Comunitario Deportivo destinado a la contención de los vecinos y un paseo público para favorecer las actividades de esparcimiento de los vecinos. También se mejorará la iluminación a lo largo del sendero seguro y sobre las calles Ricardo Rojas, Schweitzer, Perito Moreno, Dorrego, Balcarce y Colectora de Ruta 9; y se colocarán refugios metálicos para el transporte de pasajeros y contenedores de basura. Además, se desarrollarán obras de infraestructura básica para evitar inundaciones y se construirá una planta de bombeo cloacal para poder impulsar los desechos hasta la plata depuradora. "Me llena de orgullo que en nuestra ciudad se hayan puesto en marcha tantas obras, esto demuestra que tenemos un Gobierno nacional que atiende nuestras necesidades, un Gobierno provincial que siempre están a disposición nuestra y un equipo local que está trabajando muy bien", mencionó el jefe comunal mientras miraba atento los trabajos realizados. Y sumó: "Espero que el tiempo nos acompañe para que esta obra pueda finalizar rápidamente y así generar las menores molestias posibles en los vecinos." "Trabajamos muy fuerte para concretar este proyecto que fue parte de una propuesta que realizamos en campaña, y que hoy se esté realizando me pone muy contento.", concluyó Abella. Y Agostinelli dijo que "esta es una obra muy esperada por los vecinos ya que les mejorará la calidad de vida, le dará más vida al barrio y optimizará considerablemente la transitabilidad en la zona."

