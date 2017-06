San Cayetano: se construye un nuevo edificio para el merendero ”Rayito de Sol”

"La idea es construir un espacio para que los chicos del barrio puedan no solo acceder a un plato de comida sino también lo hagan en condiciones dignas", señaló el Intendente Abella. La inversión ronda los 450 mil pesos. Hace unos meses comenzaron a ejecutarse, en los barrios San Cayetano, San Luciano y 21 de Septiembre, una serie de obras en el marco del Plan Nacional de Hábitat. Con aportes del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, este plan busca –fundamentalmente- mejorar la calidad de vida de los vecinos. No obstante, no solo incluye obras de infraestructura sino también actividades culturales, sociales y deportivas para brindar contención e inclusión. En este marco, las obras incluyen la construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento del merendero "Rayito de Sol". "Estamos muy contentos de estar trabajando en este barrio. Fue una gran decisión de Nación invertir aquí para atender a las demandas que llevaban un largo tiempo de desidia", comentó el intendente Sebastián Abella durante la recorrida en lugar para observar los avances de la obra. El nuevo edificio se construye tras una inversión cercana a los 450.000 pesos. "La idea –explicó el jefe comunal- es construir un espacio para que los chicos del barrio puedan no solo acceder a un plato de comida sino también lo hagan en condiciones dignas". "Estamos muy contentos de poder traer aquí estas obras y planificar, a la vez, acciones junto a los vecinos", completó. Además de la supervisión de las obras y las gestiones para las mismas, el Municipio trabaja en una serie de actividades sociales para los vecinos. Para ello, articula con organizaciones no gubernamentales de la ciudad. Es así como proyecta, junto a la ONG "La tierra habla", la apertura de una Escuela de Iniciación Deportiva, clases para niños y actividades para adultos mayores. Además, se realizará una plantación comunitaria de árboles, una huerta y talleres de concientización sobre el tratamiento de residuos. También, con la ONG "Conciencia" se programarán talleres sobre búsqueda de empleo y talleres de oficio. Asimismo, se organizarán actividades culturales, talleres artísticos y festivales. Finalmente, con la ONG Amanecer –integrada por vecinos de San Cayetano- se llevarán a cabo clases de apoyo escolar y talleres sobre violencia de género.

Durante la visita al barrio, el jefe comunal dialogo con los vecinos.





Como parte de las obras, se construye un nuevo edificio para el merendero “Rayito de Sol".



San Cayetano: se construye un nuevo edificio para el merendero "Rayito de Sol"

