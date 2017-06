Una propuesta del Armonía que inspira e ilusiona

Se lanzó el curso de Formación Avanzada en Organizaciones de la Sociedad Civil. En paralelo, la directora del Armonía, Nora Taret, se comprometió a facilitar un espacio mensual en el cual las instituciones de bien público puedan reunirse para articular e intercambiar mejores prácticas. El ejemplo del Rotary y la Asociación 23 de Diciembre. "Nuestra intención es conectarlos con personas que los ayuden a sostener sus proyectos solidarios y puedan también soñar en seguir creciendo (…) El voluntarismo no es suficiente para sostener nada: hay que capacitarse en temas legales, en la obtención de fondos, en gestión, y en también en con-mo-ver al otro en el más amplio de los sentidos. Por eso pensamos en crear para ustedes esta Formación Avanzada en Organizaciones de la Sociedad Civil", dijo el viernes por la noche la directora del colegio Armonía, Nora Taret, ante unas 50 personas, todos integrantes de una decena de organizaciones de Campana que respondieron a la convocatoria, junto a representantes de la dirección de Entidades de Bien Público de de la Municipalidad de Campana. Así, Taret dio paso a la presentación de la especialista María Luisa Herrera Vegas, quien se explayó sobre la naturaleza y diversidad ONGs, pero fundamentalmente profundizó sobre el valor de definir lo más acabadamente posible la misión de los objetivos de una institución de bien público en la prosecución de los resultados buscados. "Juntensé con otros: compartan riesgo, intercambien métodos de trabajo, no dupliquen esfuerzos…" aconsejó Herrera Vegas a los presentes. Fue entonces que un integrante del Rotary Club Campana levantó su mano y pidió la palabra para explicar cómo su institución articulaba con la Asociación 23 de Diciembre. "Detectamos –explicó- que ambas instituciones manejábamos un Banco Ortopédico. Como ellos eran mejores que nosotros gestionando el suyo, hicimos uno solo. Ahora nos dedicamos sólo a proveerles las donaciones ortopédicas que captamos, y ellos gestionan todo. Así, venimos trabajando juntos ese tema hace unos 5 años". La charla de Herrera Vegas fue el lanzamiento formal del curso, diseñado por el colegio Armonía en articulación con la Municipalidad. Está dirigido a profesionales y voluntarios quienes ya integren una, o planifiquen armar, participar o colaborar en una OSC: un universo que en Campana ronda unos 500 actores registrados, incluyendo a clubes, sociedades de fomento, fundaciones y otras. En total, serán 6 encuentros teórico – prácticos los días sábados de 10 a 13, a partir del próximo 8 de junio, a cargo de Pablo Marsal, quien obtuvo su Master en Sociedades Civiles y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown; Adriana Lomé, Especialista en OSFL de la Universidad de San Andrés, y la propia Nora Taret, directora del Colegio Armonía, quien es licenciada en Dirección y Organización Institucional. El curso incluirá un asesoramiento impositivo y sobre trámites administrativos necesarios para cada caso, para lo cual funcionarios municipales involucrados en el área oficiarán de informantes y facilitadores. Taret también explicó que, finalizado el curso, el colegio brindará sus instalaciones para que las instituciones tengan un espacio mensual donde encontrar, articular e intercambiar mejores prácticas. "Nuestra visión – dijo la directora del Armonía- es capacitarlos y apoyarlos en construcción de ciudadanía. En cuanto a la tarifa del curso, no es lo más importante: el que pueda pagará el total, el que no la mitad, y el que tampoco eso, lo que se pueda. Por eso los invito a que inviten a todos los que puedan y quieran sumarse. Queremos empoderarlos para que tengan visibilidad, sean creíbles, sustentables y exitosos en lo que hacen. Armemos una red en la que podamos apoyarnos unos con otros y potenciar las capacidades de cada institución". Los interesados pueden obtener más información en comunicándose con el Colegio Armonía por teléfono al 447354, o escribiendo a contacto@colegioarmonia.edu.ar

“Nuestra visión – sintetizó la directora del Armonía- es capacitarlos y apoyarlos en construcción de ciudadanía".





“Juntensé con otros: compartan riesgo, intercambien métodos de trabajo, no dupliquen esfuerzos…" aconsejó Herrera Vegas.



Una propuesta del Armonía que inspira e ilusiona

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: