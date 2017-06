En esta fecha en que cada año reúne a la familia para festejar la figura del padre, he pensado en la importancia de su rol y he decidido agradecerle a cada uno de ellos a través de este espacio por lo que significan en la vida de sus hijos. GRACIAS: - ... a esos padres que tuvieron el valor de reconocer su paternidad, enfrentando sus deberes y obligaciones sin miedo, aceptando la enorme responsabilidad que ello significa. - ... a los que cuidaron siempre de sus hijos, preocupándose por sus necesidades y anhelos, no sólo ayudándolos a llegar al mundo, sino por acompañarlos en su trayectoria con amor y fidelidad - ... por los cuentos narrados en las largas noches de invierno, llenando sus pupilas de asombro, cuando con esa voz de barítono tan peculiar contaban cuentos, historias, que los transportaban al mundo mágico de la fantasía. - ... por las veces en que tendieron sus manos fuertes para sostener esas otras pequeñitas que los acompañaban en los juegos y en los largos paseos, mientras ustedes poco a poco, le iban descubriendo el mundo. - ... por existir, por ser real, porque sus hijos siempre pueden decirle a los demás: ¡Yo tengo un papá que me ama!!! - ... por tener siempre las puertas de sus hogares abiertas para sus hijos y para quiénes lo rodean. - ... por estar siempre al alcance de una llamada, cualquier día, a cualquier hora, listo para reaccionar ante cualquier problema. - ...por todo, pero más que nada por lo que les enseñaron con su ejemplo de persona honesta y abnegada y sobre todo con su amor desinteresado e incondicional. - ... por lo mencionado y por lo olvidado, porque cuando ya somos mayores, comprendemos que el amor verdadero es ese que entrega, sin esperar nada a cambio. - ¡Gracias por ser siempre papás!!! - ¡Feliz día !!!

El Rincón de Aléthea:

18 de junio; Día del Padre

Por ángeles Monsalvo

