Finalmente, Escobar se quedaría en el Departamento Judicial Zárate-Campana

A pesar del proyecto presentado en el Senado provincial, el Ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, no se mostró a favor de crear un Departamento Judicial que nuclee a Pilar y Escobar. El Presidente del Colegio de Abogados se mostró satisfecho. "Nosotros sabemos que hay necesidades imperiosas producto de carencias en el acceso a la justicia y en una respuesta oportuna en Pilar y municipios cercanos. La forma de responder no es solo a través de un departamento judicial, sino que en lo inmediato se actuará probablemente en la descentralización de algunos juzgados, en radicar aquellos que más se necesiten, eso es lo más urgente a resolver, en lugar de ir al final del cuento" declaró el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, al ser consultado esta semana por el diario "Resumen" de Pilar. Según el matutino, Ferrari señaló también estar "muy iluminado por el Mapa Judicial, una herramienta nueva que determina las necesidades que existen en cada distrito". Y, cabe señalar, la Comisión de Estudios por la Reforma del Mapa Judicial de la Provincia dictaminó en contra del proyecto la semana pasada. Las declaraciones de Ferrari fueron obtenidas el último jueves, durante su visita a Pilar para la inauguración de la nueva Escuela de Capacitación del Servicio Penitenciario de esa localidad. "Los procesos son graduales, estamos viendo que en algunas materias es importante dar una respuesta, que tenemos que dar en conjunto con la Corte, porque nosotros no somos los que determinamos descentralizaciones (…) Ya estamos trabajando con la Corte para ver de qué manera se puede resolver", aseguró el Ministro Ferrari en conferencia de prensa. SATISFECHO El presidente del Colegio de Abogados Zárate - Campana (que nuclea también a los matriculados de Exaltación de la Cruz y Escobar) dijo estar satisfecho con la posición tomada por el Ministro de Justicia sobre el tema y del rol que la Mesa de Mapa Judicial ha tenido en ese sentido. "Integrada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y el Colegio de Magistrados, la Mesa de Mapa Judicial es un ámbito de reflexión e intercambio de miradas, pensado para logar un mejor el acceso a la justicia de todos los distritos a partir de que todas las voces interesadas sean escuchadas. Nuestro Colegio ha trabajado mucho en ese ámbito, y generó reuniones con la presidenta de la Suprema Corte y otros organismos para llevar nuestra posición a fin de que no se consumara un error costoso e innecesario. Hay que entender que el proyecto presentado en el Senado se iba a tratar sobre tablas, y de ser aprobado podría haber generado una nueva superestructura costosa e ineficiente para resolver los problemas. La Mesa de Mapa Judicial tiene, entre otras, la misión de sumar racionalidad a ciertas decisiones que pueden tener cierto consenso político, pero poca o ninguna lógica práctica. Dividir un Departamento Judicial entre chico y mediano como el de Zárate-Campana es incoherente, y se trataría de una decisión política muy alejada de las necesidades de las personas", comentó Marcelo Fioranelli.

Finalmente, Escobar se quedaría en el Departamento Judicial Zárate-Campana

