Encuentro de militantes del Frente ”Un País” en nuestra ciudad

Fue encabezado por Juan Ghione, quien recibió el apoyo de vecinos, pero también de gremios como Camioneros y Comercio y agrupaciones que sostienen su candidatura. El viernes por la noche, el Frente "Un País" realizó un encuentro con sus militantes, encabezado por el concejal del Frente Renovador, Juan Ghione, quien encabezará la lista local de este espacio que tiene a Sergio Massa y Margarita Stolbizer como principales referentes. "El evento contó con la participación de personas de distintos espacios que confluyen en el Frente "Un País", el Sindicato de Camioneros, Luis Juárez y miembros del Sindicato de Empleados de Comercio y la Agrupación 14 de Mayo, como así también vecinos de distintos puntos de la ciudad que apoyan el trabajo que se viene realizando", explicaron los organizadores. La palabra estuvo a cargo de Juan Ghione, quien analizó "la realidad que golpea a nuestro país, a la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente a Campana", señalando como problemáticas fundamentales a resolver "la inseguridad, la falta de trabajo, la inflación, la situación de los pequeños comerciantes y el trabajo deficiente que se está realizando en la ciudad en materia de obra pública". "Los vecinos saben que quienes estamos capacitados para plantear propuestas serias para resolver estos problemas somos nosotros, tenemos los equipos técnicos, tenemos sensibilidad social. Quedó demostrado en la agenda de propuestas que llevamos adelante este año como el Plan Bajemos Los Precios con el cual generamos un reclamo en conjunto, en la calle, con la gente", expresó Ghione. "Al gobierno le decimos que se terminó la siesta, que se pongan a trabajar por el pueblo", fueron las palabras que utilizó para cerrar su alocución. Posteriormente destacó: "Fue un encuentro muy importante donde se sintió el calor de la militancia y eso nos da un incentivo y un empuje fundamental para seguir trabajando, porque el apoyo que nos dan día a día los vecinos y que quedó demostrado en este encuentro nos indica que vamos por buen camino". Además, el concejal del Frente Renovador cuestionó "la grieta" de la que tanto se habla a nivel nacional: "La gente no se cree más la mentira de la grieta, la gente sabe quiénes son los que trabajan y desde nuestro espacio venimos formulando propuestas desde que asumimos que tienen que ver con las necesidades de los vecinos. Nos preocupa que a la gente la roban, la pasa mal, tiene hambre, no llega a fin de mes, y buscamos la forma de resolver esos problemas cotidianos". Por su parte, la referente de la Agrupación 14 de Mayo, Adriana Barbero, también destacó la convocatoria y el sentido del evento: "Me siento muy feliz y emocionada en este encuentro de compañeros y vecinos. Hacía falta un encuentro así. La gente con la que charlamos todos los días está ansiosa de participar para cambiar la triste y dura realidad que estamos viviendo y encuentra en este lugar un ámbito para participar. Nos acompañan porque conocen nuestra manera de trabajar, porque nunca dejamos de estar al lado del vecino, estemos o no ocupando cargos en la función pública". Finalmente, el concejal Marco Colella aseguró: "Hoy recibimos una enorme demostración de aceptación al trabajo que venimos realizando, pero también un claro acompañamiento a la candidatura de Juan Ghione".

ADRIANA BARBERO Y JUAN GHIONE JUNTO A LOS REFERENTES DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CAMPANA.



Encuentro de militantes del Frente ”Un País” en nuestra ciudad

