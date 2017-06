La semana pasada comenté que si bien la inseguridad sigue siendo un tema preocupante, el gobierno municipal está dando los pasos necesarios para combatirla en serio, es decir, mediante una estrategia y el desenbolso de recursos destinados a implementarla. Pero eso no es todo lo que ha cambiado en el últimi año: también estamos siendo testigos de una revitalización de la obra pública, algo vital para el desarrollo y continuo crecimiento de nuestra ciudad. Quiero destacar tres iniciativas que me parecen importantísimas. Primero, la pavimentación del barrio Las Praderas, incluido claro está el acceso desde colectora sur. ¿Cuántas veces le habiamos pedido a la gestión anterior que llevara soluciones a los interminables problemas de ingreso al barrio debido a las lluvias y la tierra? Por fin podemos decir que le pusimos punto final de un reclamo de años. La segunda intervención que me parece clave es la repavimentación de las principales vías de la ciudad. Es fundamental con accesos ágiles y en buen estado en momentos en que el tráfico es más grande que nunca y cada vez son más las personas de otras localidades que vienen a trabajar a Campana. Por último, el trabajo que se está haciendo con la colocación de luminarias es muy bueno: impacta en la calidad de vida de los vecinos, ahorra costos en materia de energia (empleo de luces LED) y golpea a los delincuentes en donde más les duele: la impunidad que les brinda la oscuridad. Ojalá estas tareas se extiendan y lleguen cada vez a más barrios. Casi todos las necesitan. No vivimos en una Campana perfecta. Lejísimo de eso, los campanenses no obstante podemos mirar con optimismo el futuro. Los años de desidia y letargo administrativo concluyeron. Una nueva ciudad quiere asomar y solo juntos la podremos hacer realidad. Un fuerte abrazo y feliz Día del Padre! Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





Para los vecinos:

Una ciudad en cambio

Por Carlos Cazador

