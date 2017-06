Impresentables

P U B L I C







Tomás Buzzi

Cuando el Ministro de Energía Aranguren, subió todos los servicios entre el 500% y 1000% dijo que se equivocó y que estaban "aprendiendo sobre la marcha". Al poco tiempo nos dimos cuenta que no se retrotrajo nada y los servicios te los subieron dos veces más. Otro error fue quitarle los medicamentos a los jubilados, y luego usaron la misma estrategia, no se comunicó bien, no era la forma y otras excusas, pero en definitiva miles de medicamentos a jubilados se sacaron del vademécum. El fallo del 2 x 1 ¡apoyada públicamente! por el Ministro de Derechos Humanos y pergeñada por los Ministros de la Corte Suprema de Justicia puestos ahí por Mauricio Macri fue un bochorno. Después, el gobierno intentó despegarse (aunque ya era tarde), al ver que casi el 100% del país reprobó semejante vergüenza. Y así te puedo dar ejemplos de cómo Cambiemos "opera": primero quitándote derechos adquiridos y después, con la colaboración de medios y periodistas militantes (pero del sobre en negro y la pauta), despegarse escondiendo la mano. Esta semana nuevamente volvieron a atacarte desde otro flanco. Quitaron de un plumazo 83 mil pensiones no contributivas a personas discapacitadas. Y obviamente la misma "calesita": al verse abrumados por la gente, salen a decir que van a revisar la medida. Actuando como en todos los casos por fuera de la Ley, porque "No se puede quitar ninguna pensión no contributiva sin previo aviso al discapacitado o fallo que compruebe alguna anomalía que lo fundamente". Todo esto en un contexto económico calamitoso, desocupación en crecimiento, inflación, precios por las nubes, flexibilización laboral, salarios a la baja, endeudamiento externo y bicicleta financiera. Como si esto fuera poco, tienen serios problemas de comunicación a todo nivel. El Presidente desconoce cuánto cobra un jubilado con la mínima (lo viste balbucear en lo de Mirtha Legrand), y la Vicepresidenta a esta altura es raro que diga algo con mediana coherencia sin que le aflore su aspiracional oligarqués. En Campana, "Cambiemos" está en plena campaña electoral disfrazada de "Timbreo" o "El Intendente en tu barrio". Salen a caminar los barrios porque así se los pide el manual, pero sin fe ni convicción: no les interesa. Es para cumplir. Sin ir más lejos en mi programa radial entrevisté al Secretario de Desarrollo Humano Marcos Bongiovanni, hombre sobrevalorado como pocos por gran parte del periodismo campanense y políticos opositores. Al consultarlo por cuántos comedores hay en la ciudad, desde su domicilio en San Isidro, me contestó que 20. Te comento que en Campana ya hay más del triple de esa cifra, sólo en comedores escolares y merenderos. Un poco más de sentido común supo tener su segunda en el área, la Subsecretaria de Desarrollo Humano local, la radical Romina Buzzini quien, ante la misma pregunta me contestó: "Es difícil determinar un número ya que hay mucha informalidad", y me aseguró que van a tratar de hacer un relevamiento. Para colmo, en el medio de tanta miopía y zaraza patricia, la gobernadora Vidal tomó la determinación de descontar y no girar los fondos a los comedores escolares por el paro. Resumiendo: primero te la ponen, y luego te piden disculpas. Me hacen acordar al Chavo del 8, que no paraba de hacer macanas y luego mandaba su clásico sincericidio: "Fue sin querer, queriendo…" La diferencia es que el personaje del Chavo recreaba a un inocente niño en formación. Acá estamos en manos de gente grande que sigue pensando que el país son sólo ellos, y los demás somos apenas convidados de piedra. Esa es la grieta, papá. Y no nació ayer. Su manifestación más clara, cobarde e indolente tuvo lugar el 16 de junio de 1955. Impresentables. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Impresentables

Por Tomás Buzzi

