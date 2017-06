P U B L I C







Romina Buzzini

Hola, hoy nos encuentra un domingo particular, para muchos será un poco triste, otros, podrán compartir una sensación nunca experimentada, pero en general lo importante es saber que no deja de ser simbólico el día del Padre, porque en realidad es un rol tan fundamental, cuando esta bien desempeñado, que no alcanza toda una vida para aprender a ser papa ni para disfrutarlos como hijos. Esta semana, fue un gusto para mi poder asistir al ciclo de charlas que inició La Autentica Defensa, rumbo a su 40 aniversario, en esta oportunidad la disertante fue Fabiana Daversa, autora de El Panóptico, con una charla llamada "La mirada del corazón", y digo que fue un gusto porque la reflexión que me lleve de la charla supero mis expectativas de ese día, en primer lugar cuando veo que cada vez somos mas las personas que nos animamos a hablar desde el corazón, mas allá del rol que ocupemos en la sociedad, de nuestra posición socioeconómica o de la profesión que tengamos, hago esta aclaración por la diversidad que se presento como audiencia, pero por sobre todo porque estas reflexiones nos permiten observarnos como personas que formamos parte de una sociedad y de un sistema, un sistema complejo y bastardeado desde hace muchísimas décadas, corrupto en algunos aspectos, pobre y desbastado en otros, pero un sistema del que sin dudas por acción u omisión, muchos somos partes y todos aunque creamos lo contrario, colaboramos para sostenerlo y hasta incluso elegimos quienes tendrán ciertos roles dentro de el. Y digo esto porque sino pareciera que como sociedad somos ajenos a las cuestiones que nos atraviesan en la realidad, en lo que nos sucede día a día y es desde este lugar donde me parece fundamental que todos hagamos una revisión de cuanto miramos o hablamos con el corazón en nuestras vidas y sobre todo cuanto de esto ponemos en nuestras acciones. Y parece que hoy no puedo dejar de escribir una columna desde el corazón, ya que el jueves 15, fue el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, para lo cual opino lo mismo respecto de lo que mencione al comenzar la columna sobre el día del padre, la fecha es solo un simbolismo, porque lo importante es tener en claro, que nuestros mayores jamás deben ser maltratados y como todos, merecen nuestro mayor respeto. Pero dentro del marco de actividades que desarrollaremos desde el municipio toda la semana con esta temática, pude compartir un desayuno de agasajo, que se realizo en el Hogar de Ancianos Municipal "San José", experiencia enriquecedora si las hay, porque no solo desde la función uno tiene la oportunidad de compartir con los residentes y familiares la actividad y que esto también se transforma en la oportunidad de intercambiar todas aquellas ideas que consideramos son las mejores para todos, sino que desde lo personal nos llenamos el alma compartiendo las anécdotas, que muchos de los residentes nos cuentan, con un valor agregado, que es poder sentirme nuevamente entre mis abuelos a pesar de ya no tenerlos conmigo. Buen domingo, feliz día del Padre para todos aquellos que abrazan con amor y responsabilidad a sus hijos y como siempre me encuentro a disposición para escucharlos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini / rominabuzzini@yahoo.com.ar / Twitter: @RominaBuzzini

Creer, hacer. Estar:

Pará corazón

Por Romina Buzzini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: